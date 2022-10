Citroën ë-C3 Eco : la future C3 veut démocratiser l’électrique

La nouvelle Citroën C3 commercialisée en Inde

La future Citroën C3 est en préparation, et ce modèle est particulièrement vital pour la marque. Citroën vient même de lancer une toute nouvelle C3 sur le marché indien, un modèle inédit dont le style s’inspire de l’actuelle C4.

La future C3 mise beaucoup sur l’électrique

Au sein de Stellantis, Citroën doit être repositionné plus en entrée de gamme que Peugeot. La future Citroën ë-C3 devra donc proposer une copie différente de celle de la Peugeot e-208.

On parle même d’une Citroën ë-C3 Eco qui viendra presque concurrencer la Dacia Spring ! Alors que la e-208 vient d’être annoncée avec une nouvelle motorisation de 156 ch, la version la moins puissante de la C3 pourrait proposer une puissance très raisonnable de 50 ch seulement. La batterie sera elle aussi réduite à 30 kWh, pour afficher une autonomie de 300 km maximum. Une seconde version plus puissante de 80 ch environ avec une meilleure autonomie sera également proposée.

Avec ces deux versions, Citroën pourra proposer une vraie voiture électrique au-dessus du petit quadricycle AMI, qui devrait aider à démocratiser l’électrique.

Il faudra aussi que les tarifs soient accessibles ! Quand la Spring est facturée 19800 euros sans bonus, la future ë-C3 Eco sera certainement bien plus chère. Mais même à 25000 euros, elle pourrait ainsi être affichée autour de 20000 euros bonus déduit. Un tarif bien plus accessible que les 33000 euros réclamés par la Peugeot e-208 Like.

Plus grande qu’une Spring et mieux équipée, cette future Citroën aurait de solides arguments pour convaincre. Elle sera malgré tout également proposée avec les incontournables 3 cylindres Puretech, avec des puissances allant de 75 à 130 ch.

Cette future C3 sera basée sur une version allégée de la plate-forme de la 208, et sera produite dans la même usine de Trnava en Slovaquie. Ses batteries ne seront pas importées de Chine, mais produites en Europe par Svolt. De quoi bénéficier du bonus même si une mesure protectionniste était ajoutée aux conditions d’attribution l’année prochaine…