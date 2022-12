Quelle hausse pour les assurances auto en 2023 ?

Chaque année ou presque, les tarifs d’assurance auto augmentent. Sur fond d’inflation, il aurait été étonnant que ce ne soit pas le cas en 2023. Car l’inflation impacte forcément le prix des pièces et des réparations, ce qui génère des sinistres plus coûteux.

Des hausses de prix jusqu’à +5 % en 2023

Selon le cabinet Facts & Figures (F&F), le coût des contrats d’ assurance auto va augmenter entre 3 % et 5 % cette année pour les contrats déjà en cours.

Les hausses seraient plus modérées selon les chiffres du comparateur Assurland : entre 2,5 % et 3 %, soit une trentaine d’euros par an en plus en moyenne.

Dans les faits, toutes les compagnies d’assurance ne vont pas pratiquer les mêmes niveaux d’augmentation. Comme toujours, il sera donc recommandé de faire des comparaisons de tarifs, notamment pour votre prochain changement de voiture.

Certains profils de conducteurs devraient être davantage ciblés sur des hausses de prix : ce sera notamment le cas des jeunes conducteurs. Les compagnies d’assurance préfèrent parfois pousser certains profils vers la sortie en faisant évoluer leurs tarifs chaque année…

Une technique qui n’est pas bienvenue ni transparente pour les automobilistes.

Mais ces hausses de prix sont toujours annoncées avec votre reconduction de contrat, qui laisse aussi le temps de le dénoncer si le tarif n’est plus compétitif.

Les explications des hausses de prix des assureurs

Toutes les augmentations des prix de pièces détachées finissent par se répercuter sur le prix des assurances auto. Et cette année comme l’année à venir, l’inflation est importante. Toutes les pièces détachées fabriquées en Asie sont plus chères en raison de la hausse des coûts des transports maritimes. Pour les pièces détachées fabriquées en Europe, l’augmentation très élevée des prix de l’énergie entraine à son tour une augmentation des prix de production et ensuite du prix des pièces.

De façon générale, l’augmentation du prix des voitures neuves et les cotes soutenues de l’occasion vont également se répercuter sur les primes d’assurance. Rien ne semble à même d’inverser la tendance pour les années à venir.

Autre facteur de hausse : les catastrophes naturelles à répétition, avec une fréquence en augmentation.

Du côté des accidents de la route, si le nombre d’accidents corporels reste stable, le montant de l’indemnisation par sinistre est également en augmentation.

Pour payer moins cher, il faudra donc faire jouer la concurrence, privilégier des voitures moins puissantes, et aussi faire évoluer son bonus à 50 % pour bénéficier des meilleurs tarifs.