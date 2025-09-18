Salon de Lyon : le Suzuki e Vitara électrique joue sa première française

Suzuki e Vitara

Un SUV compact qui débarque en silence, mais qui fait déjà du bruit. Le Suzuki e Vitara, premier modèle 100 % électrique de la marque japonaise, s’offre sa grande première hexagonale au Salon automobile de Lyon, du 24 au 28 septembre. Un choix loin d’être anodin : Suzuki est particulièrement en forme dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, terrain de chasse où ses modèles hybrides trouvent preneurs à tour de bras.

Le e Vitara star du stand Suzuki

Au milieu des 400 m² du stand, deux exemplaires du e Vitara trôneront en vedettes, entourés de la gamme hybride de la marque. Et il faut bien le dire : voir Suzuki basculer enfin dans le “tout-électrique” n’était pas gagné d’avance. L’enseigne a longtemps cultivé sa différence, préférant miser sur des hybrides légers et accessibles plutôt que sur des batteries XXL. Mais face à la vague, il fallait bien plonger.

Le e Vitara n’est pas une conversion opportuniste, c’est une nouvelle base. Plateforme inédite baptisée HEARTECT-e, silhouette robuste mais modernisée, trois configurations de groupe motopropulseur (jusqu’à 184 ch avec la transmission intégrale ALLGRIP-e), et surtout une promesse : conjuguer SUV compact, technologie électrique et capacités tout-terrain. Voilà qui le distingue d’une bonne partie de ses concurrents, souvent limités à la traction avant et au bitume.

Un SUV pensé avec la philosophie Suzuki

Faut-il pour autant y voir une révolution ? Pas si vite. Car Suzuki reste Suzuki : pragmatique, rationnel, plus populaire que premium. La version d’entrée, avec batterie de 49 kWh et 144 ch, vise clairement les familles qui roulent au quotidien sans traverser l’Europe. Avec 61 kWh et 174 ch, on monte en gamme, mais sans basculer dans la surenchère. Bref, un SUV électrique pensé pour la vraie vie, pas pour les fiches techniques.

Autour du e Vitara, Suzuki jouera aussi la carte de la continuité avec sa gamme hybride. Swift, Swace, S-Cross et Vitara version 48V seront exposés, rappelant que la marque ne coupe pas les ponts avec une clientèle attachée à des solutions abordables et éprouvées. D’ailleurs, la Swift 4×4 AllGrip reste unique sur le marché : une citadine avec une vraie transmission intégrale, un clin d’œil aux routes enneigées du Massif central ou des Alpes.

Le choix de Lyon n’a donc rien d’un hasard : 76 000 visiteurs en 2023, une région où Suzuki surperforme grâce à son image de fiabilité rustique alliée à une offre accessible. Reste à voir si ce e Vitara saura séduire au-delà de ses bastions. Car dans l’arène des SUV électriques compacts, les Kia e-Niro, Hyundai Kona Electric et Peugeot e-2008 ne comptent pas laisser passer un nouveau venu sans se défendre.

