Citroën ressuscite l’appellation Tonic sur la nouvelle ë-C3

Citroën ë-C3 Tonic

Chez Citroën, le nom Tonic n’est pas vraiment une nouveauté. Ceux qui ont connu les années 1990 et 2000 se souviennent sans doute des Saxo, Xsara ou encore Berlingo proposés dans cette finition, souvent synonyme d’un équipement plus généreux sans faire grimper la facture. La marque aux chevrons remet aujourd’hui cette appellation au goût du jour sur la nouvelle ë-C3. Le contexte a changé, mais la philosophie reste finalement assez proche : proposer une version attractive, bien dotée et financièrement accessible.

Cette fois, le défi est différent. Il ne s’agit plus seulement de vendre une citadine thermique, mais de convaincre une clientèle qui hésite encore à franchir le cap de l’électrique.

Un nom familier, une présentation plus expressive

La nouvelle ë-C3 Tonic repose sur la finition YOU, mais elle soigne davantage sa présentation. Citroën ne modifie pas la silhouette de son modèle, déjà reconnaissable avec son allure de petit crossover urbain, mais ajoute plusieurs détails qui lui donnent davantage de personnalité.

Le toit bi-ton, les barres de toit, le becquet arrière ainsi que les Color Clips jaune citron intégrés au bouclier avant créent un contraste plus marqué. Un badge Tonic sous les rétroviseurs et un décor graphique sur le montant du pare-brise viennent compléter cette identité visuelle.

À l’image des anciennes séries Tonic, l’objectif n’est pas d’en faire une version sportive, mais une déclinaison qui paraît plus valorisante au premier regard.

Citroën ë-C3 Tonic

L’équipement corrige l’une des principales critiques

Cette série spéciale apporte surtout des évolutions à bord. Alors que les versions d’accès de la ë-C3 faisaient l’impasse sur un véritable système multimédia, la Tonic reçoit de série un écran tactile de 10,25 pouces compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto.

La planche de bord profite également d’un insert textile repris de la finition Plus, ce qui améliore sensiblement l’ambiance intérieure sans bouleverser l’architecture déjà connue.

Dans cette catégorie de prix, ce type d’équipement devient presque indispensable. Les acheteurs acceptent de composer avec une autonomie parfois limitée, beaucoup moins avec une présentation qui donne le sentiment d’un modèle au rabais.

Citroën ë-C3 Tonic

Deux batteries pour deux visions de l’électrique

Citroën laisse le choix entre deux configurations techniques.

La version Autonomie urbaine embarque une batterie de 30 kWh permettant de parcourir jusqu’à 206 kilomètres selon le cycle WLTP, voire 293 kilomètres en circulation exclusivement urbaine. Sa recharge rapide atteint 30 kW, un niveau cohérent pour un usage quotidien.

Les conducteurs qui envisagent davantage de trajets hors agglomération pourront se tourner vers la version Autonomie confort. Avec sa batterie de 44 kWh, elle revendique jusqu’à 309 kilomètres d’autonomie WLTP et 440 kilomètres en ville. Sa puissance de recharge rapide de 100 kW lui permet également de récupérer plus rapidement de l’énergie lors des longs déplacements.

Ce double choix répond à une évolution du marché. Certains automobilistes n’ont besoin que d’une voiture pour les trajets de proximité, tandis que d’autres souhaitent disposer d’un modèle capable de s’aventurer plus loin sans multiplier les arrêts.

Citroën ë-C3 Tonic

Une proposition cohérente dans un segment qui s’anime

Affichée à partir de 21 090 euros dans sa version Autonomie urbaine, la ë-C3 Tonic reste l’une des offres les plus abordables parmi les citadines électriques européennes.

Face à elle, la Renault 5 E-Tech mise davantage sur l’affectif et son design inspiré des années 1970. La Fiat Grande Panda électrique joue elle aussi la carte de la simplicité, tandis que plusieurs constructeurs préparent des modèles à moins de 25 000 euros pour les prochaines années.

Citroën choisit une autre approche. La marque conserve les cinq vraies places de la ë-C3, son confort de suspension particulièrement soigné et une présentation désormais plus flatteuse. Le retour du badge Tonic n’est donc pas qu’un clin d’œil aux anciens catalogues de la marque. Il traduit aussi une volonté de renouer avec une recette qui avait fait ses preuves : proposer davantage d’équipements et un style un peu plus travaillé sans sortir de la catégorie des voitures accessibles. Une philosophie qui trouve aujourd’hui une nouvelle pertinence à l’heure où le prix demeure le principal frein à l’adoption de la voiture électrique.

Citroën ë-C3 Tonic

Citroën ë-C3 Tonic

Citroën ë-C3 Tonic

Citroën ë-C3 Tonic