La Volkswagen ID. Polo attaque enfin à 25000 euros

Volkswagen ID. Polo Trend

Avant même que cette nouvelle ID.Polo ne s’appelle comme cela, elle avait déjà été annoncée avec un prix de départ de 25000 euros. Le lancement commercial s’était logiquement concentré sur des versions coeur de gamme plus onéreuses, avec une ID.Polo Life 52 kW de 211 ch facturée 35820 euros.

Mais Volkswagen annonce l’ouverture des commandes de la petite D. Polo Trend, la version d’entrée de gamme de son nouveau modèle électrique, attendue dans le réseau à partir du 15 juillet.

Avec un tarif fixé à 24 995 euros et une offre de leasing à 199 euros par mois sans apport, la marque allemande cherche clairement à s’installer sur un terrain devenu stratégique : celui des voitures électriques accessibles. Un segment où la concurrence s’intensifie rapidement avec des modèles comme la Renault 5 E-Tech, la Citroën ë-C3, la Renault Twingo électrique ou encore les productions chinoises qui gagnent du terrain.

Une batterie plus petite, mais un prix enfin plus compétitif

Jusqu’à présent, l’ID. Polo n’était proposée qu’avec la batterie de 52 kWh et à partir de la finition Life. Une configuration intéressante sur le plan des prestations, mais qui éloignait naturellement le prix d’achat du seuil psychologique des 25 000 euros.

L’arrivée d’une batterie de 37 kWh permet à Volkswagen de revoir son positionnement. Cette version développe 116 ch, une puissance cohérente avec une utilisation essentiellement urbaine et périurbaine. La capacité plus modeste de la batterie devrait offrir une autonomie située autour de 300 kilomètres selon le cycle WLTP, même si le constructeur n’a pas encore communiqué le chiffre officiel pour cette déclinaison.

Cette stratégie rappelle celle adoptée par plusieurs constructeurs européens : proposer une version plus abordable sans remettre en cause les éléments essentiels du véhicule.

Un équipement qui évite les compromis habituels

Là où Volkswagen tente de se distinguer, c’est sur la dotation de série. Les modèles d’accès sacrifient souvent certains équipements pour afficher un prix attractif. Ici, la marque affirme avoir limité ces concessions.

La charge rapide en courant continu atteint ainsi 90 kW, une valeur correcte pour cette catégorie et suffisante pour récupérer une grande partie de la batterie lors d’un arrêt sur autoroute. Le préconditionnement manuel de la batterie est également prévu afin d’optimiser les performances de recharge.

L’ID. Polo Trend reçoit aussi la surveillance des angles morts, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, la recharge bidirectionnelle, un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces ainsi qu’un écran central de 12,9 pouces intégrant le système multimédia Innovision.

Pour une version d’entrée de gamme, la liste apparaît particulièrement complète. Volkswagen semble avoir retenu les critiques adressées à certaines de ses premières électriques, dont les équipements variaient fortement selon les niveaux de finition.

Nouvelle ID. Polo

Une offre de leasing pensée pour démocratiser l’électrique

Au-delà du prix catalogue, Volkswagen mise surtout sur le financement.

L’ID. Polo Trend sera proposée à partir du 15 juillet en leasing à 199 euros par mois sans apport sur 37 mois et 30 000 kilomètres. La finition Life équipée du même moteur de 116 ch ne demande que 20 euros supplémentaires, avec une mensualité fixée à 219 euros.

Ces offres reposent sur le dispositif “Prime Coup de Pouce”. Les ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 17 300 euros par part bénéficient d’une aide de 5 170 euros. Les autres foyers peuvent prétendre à une aide de 4 600 euros ou de 3 450 euros selon leur niveau de revenus.

Cette approche présente un intérêt : contrairement au précédent leasing social, elle n’est pas limitée à certaines catégories professionnelles et reste accessible à un public beaucoup plus large.

Volkswagen joue une carte essentielle

L’ID. Polo arrive à un moment charnière pour le marché européen. Après plusieurs années où les véhicules électriques étaient surtout synonymes de modèles familiaux coûteux, la bataille se déplace désormais vers les citadines.

Pour Volkswagen, réussir l’ID. Polo est presque une nécessité. La marque doit proposer une alternative crédible aux modèles français très attendus tout en répondant à la montée en puissance des constructeurs chinois, particulièrement agressifs sur les tarifs.

Avec une présentation technologique soignée, une habitabilité annoncée généreuse et un prix enfin aligné avec les attentes du marché, cette nouvelle déclinaison Trend pourrait devenir la version la plus stratégique de toute la gamme. Reste désormais à vérifier si les prestations réelles, notamment l’autonomie de cette batterie de 37 kWh, permettront à l’ID. Polo de tenir ses promesses dans un segment où chaque kilomètre et chaque euro comptent.