BMW X5 (2027) : le SUV qui veut réunir électrique, hybride, diesel… et même hydrogène

BMW X5 (2027)

Pendant longtemps, le BMW X5 s’est contentée d’évoluer par petites touches. Cette cinquième génération change complètement de registre. Plus qu’un simple renouvellement, elle marque l’arrivée du grand SUV bavarois dans l’ère de la Neue Klasse, avec une ambition assumée : devenir le premier modèle capable de satisfaire quasiment tous les profils d’acheteurs, sans les contraindre à une technologie imposée.

C’est probablement ce qui frappe le plus. Alors que plusieurs constructeurs choisissent une direction unique, BMW fait exactement l’inverse. Essence, diesel, hybride rechargeable, électrique et bientôt hydrogène : jamais un modèle de la marque n’avait proposé autant de solutions techniques simultanément.

Une stratégie qui tranche avec celle de nombreux concurrents

Il suffit de regarder le marché premium pour comprendre le message envoyé par BMW. La Mercedes-Benz GLE poursuit sa carrière avec des motorisations thermiques et hybrides rechargeables, tandis que le Porsche Cayenne reste fidèle aux moteurs essence électrifiés. Chez Audi, le Audi Q7 arrive en fin de carrière, alors que les futurs grands SUV électriques évolueront sur une autre plateforme.

BMW préfère ne fermer aucune porte.

La X5 devient même un laboratoire industriel à grande échelle. Le constructeur y introduit sa nouvelle génération de batteries, sa plateforme électronique issue de la Neue Klasse, une architecture 800 volts, une nouvelle interface numérique et, surtout, la première déclinaison de série fonctionnant à l’hydrogène.

Cette approche a évidemment un coût en matière de développement, mais elle permet aussi à BMW de rester présent sur tous les marchés, où les attentes sont encore très différentes selon les pays.

BMW X5 (2027)

Une BMW iX5 qui change de dimension

La véritable vedette de cette nouvelle génération reste la BMW iX5.

Jusqu’à présent, le rôle de grand SUV électrique était assuré par la BMW iX. Demain, c’est la X5 qui prendra progressivement le relais. Les chiffres donnent une idée du saut technologique.

La version iX5 60 xDrive développe 578 ch et 805 Nm grâce à deux moteurs électriques. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,6 secondes, mais ce n’est pas la performance qui impressionne le plus.

BMW revendique jusqu’à 845 kilomètres d’autonomie WLTP, grâce à une batterie de 141 kWh intégrant les nouvelles cellules cylindriques de sixième génération. Si cette valeur se confirme dans des conditions réelles, la X5 ferait mieux que la plupart des grands SUV électriques actuels, y compris plusieurs modèles de référence du segment.

L’architecture 800 volts permet également une recharge particulièrement rapide avec une puissance pouvant atteindre 460 kW. BMW annonce un passage de 10 à 80 % en seulement 23 minutes et jusqu’à 350 kilomètres récupérés en dix minutes sur une borne compatible.

Autre nouveauté attendue : la recharge bidirectionnelle, qui permettra d’utiliser le véhicule comme source d’énergie pour une habitation ou certains appareils électriques.

BMW X5 (2027)

Le design évolue sans tout bouleverser

BMW n’a pas cherché la rupture totale, bien que… Les proportions restent immédiatement reconnaissables, mais les surfaces sont beaucoup plus tendues et les détails plus minimalistes.

Dans les faits, le nouveau X5 semble immédiatement très proche du nouveau iX3.

La face avant adopte une interprétation plus verticale de la célèbre double calandre, désormais illuminée grâce au système Iconic Glow. Les nouveaux feux “Double-X” deviennent la signature lumineuse de cette génération, tandis que les poignées traditionnelles disparaissent au profit des nouvelles commandes Winglets intégrées dans la carrosserie.

L’ensemble paraît plus moderne que l’actuelle X5 sans tomber dans l’exubérance de certains SUV électriques récents. BMW semble avoir retenu les critiques adressées à certains de ses derniers modèles au style parfois très clivant.

Les nouvelles jantes de 23 pouces, inédites sur une X5, participent également à renforcer la présence visuelle du SUV.

BMW X5 (2027)

Un habitacle qui tourne définitivement la page

L’intérieur est sans doute l’évolution la plus spectaculaire.

La traditionnelle planche de bord BMW laisse place à l’univers numérique inauguré par la Neue Klasse.

Le conducteur retrouve désormais le BMW Panoramic Vision, qui projette les informations sur toute la largeur du pare-brise, complété par un affichage tête haute 3D et un écran central de 17,9 pouces. Un écran de 14,6 pouces peut également être installé devant le passager, avec accès au streaming vidéo, aux jeux ou aux appels vidéo.

BMW poursuit ainsi la montée en puissance du logiciel dans ses véhicules. Le nouvel Operating System X promet davantage de personnalisation et un assistant vocal enrichi par l’intelligence artificielle d’Amazon Alexa+.

Le risque existe toutefois de voir certaines fonctions devenir trop dépendantes des interfaces numériques. BMW assure avoir conservé une ergonomie pensée pour limiter les distractions, mais il faudra attendre les premiers essais pour vérifier si cet équilibre est réellement atteint.

BMW X5 (2027)

Les hybrides rechargeables progressent enfin sur un point essentiel

La précédente génération faisait déjà partie des meilleures hybrides rechargeables du segment.

Cette nouvelle mouture améliore surtout son autonomie électrique. La X5 50e xDrive développe désormais 489 ch et peut parcourir jusqu’à 102 kilomètres sans démarrer son six-cylindres essence. La M60e xDrive grimpe même à 612 ch tout en conservant près de 100 kilomètres d’autonomie électrique.

Cela permet d’envisager une utilisation quotidienne presque exclusivement sur batterie, à condition de recharger régulièrement.

En revanche, BMW reste relativement prudent sur la recharge AC, limitée à 11 kW. Certains concurrents commencent désormais à proposer davantage.

BMW X5 (2027)

BMW continue de croire à l’hydrogène

Alors que plusieurs constructeurs ont ralenti leurs investissements dans cette technologie, BMW poursuit son développement.

La future iX5 Hydrogen sera le premier modèle produit en série par la marque utilisant une pile à combustible développée avec Toyota.

Le constructeur annonce jusqu’à 750 kilomètres d’autonomie et inaugure un système inédit de stockage d’hydrogène baptisé Flat Storage, censé optimiser l’intégration des réservoirs sans empiéter sur l’habitabilité.

Le pari reste néanmoins dépendant d’un élément extérieur : le déploiement des stations de distribution d’hydrogène. Tant que ce réseau restera limité en Europe, cette version conservera un rôle relativement confidentiel malgré son intérêt technologique.

BMW X5 (2027)

Des tarifs déjà connus

BMW ouvrira les commandes des versions électriques et hybrides rechargeables dès octobre 2026 pour une commercialisation au printemps 2027.

La BMW iX5 60 xDrive débute à 105 950 €, exactement comme la X5 50e xDrive. La finition M Sport Pro atteint 112 550 €, tandis que la très sportive X5 M60e xDrive réclamera 128 500 €.

Ces prix placent clairement la nouvelle venue face aux versions les plus haut de gamme des Mercedes GLE hybrides rechargeables et du Porsche Cayenne électrifié.

Au-delà de ses performances ou de son autonomie, cette cinquième génération montre surtout que BMW refuse de choisir un seul avenir technologique. Dans une industrie où beaucoup de constructeurs concentrent désormais leurs efforts sur une solution unique, la X5 devient presque un manifeste industriel. Reste à voir si cette stratégie du “tout à la fois” séduira durablement une clientèle premium de plus en plus attentive autant aux usages qu’à la technologie elle-même.

BMW X5 (2027)

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