Alpine et Lacoste transforment l’A290 Rallye en objet de style… sans renoncer à la compétition

Alpine Lacoste A290 Rallye

On voit régulièrement des constructeurs automobiles s’associer à des maisons de mode. La plupart du temps, le résultat se résume à quelques badges, une sellerie spécifique et une série limitée vite oubliée. Cette fois, Alpine et Lacoste ont choisi une autre approche. Au lieu d’habiller une voiture de série, les deux marques françaises sont parties d’une véritable voiture de rallye pour imaginer un exemplaire unique où l’univers du textile rencontre celui du sport automobile.

Le choix est révélateur. Loin d’une opération marketing autour d’un SUV ou d’une berline haut de gamme, c’est l’Alpine A290 Rallye qui sert de base à cette collaboration dévoilée le 29 juin. Une version développée pour la compétition client, directement dérivée de la future citadine sportive électrique de la marque de Dieppe.

Une collaboration qui raconte davantage une histoire qu’une série spéciale

Cette Alpine Lacoste ne sera jamais commercialisée. Elle existe comme démonstrateur, presque comme un manifeste. Les deux entreprises revendiquent d’ailleurs un héritage commun autour de deux figures françaises : René Lacoste et Jean Rédélé. Deux entrepreneurs qui ont bâti leur réputation sur une idée assez proche de la performance, où la légèreté compte autant que la puissance.

Ce parallèle peut sembler un peu appuyé, mais il trouve finalement une certaine cohérence dans le projet présenté. Là où beaucoup de collaborations se contentent d’ajouter des logos, Alpine et Lacoste ont cherché à construire un véritable univers visuel.

L’exemplaire reçoit ainsi une teinte blanc légèrement bleutée inspirée des paysages alpins, tandis que les signatures lumineuses évoquent subtilement le regard du célèbre crocodile. Les appendices aérodynamiques restent ceux d’une authentique voiture de rallye : ailes largement élargies, imposant diffuseur arrière, prise d’air de toit, aileron massif et nombreuses pièces en carbone apparent.

L’ensemble conserve donc une silhouette radicale qui rappelle que cette A290 est avant tout conçue pour évoluer entre les spéciales chronométrées.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Une véritable voiture de rallye sous la carrosserie

C’est probablement l’aspect le plus intéressant de cette opération.

Plutôt que de créer une simple étude de style, Alpine s’appuie sur son programme compétition. L’A290 Rallye dispose d’un châssis spécifique, de suspensions adaptées aux exigences des rallyes, de voies élargies et d’un système de freinage renforcé. Sa motorisation électrique bénéficie également d’une gestion électronique spécifique destinée à offrir des accélérations immédiates tout en maintenant des performances constantes lors d’une utilisation intensive.

Ce choix n’est pas anodin. Depuis plusieurs années, Alpine prépare progressivement son avenir électrique tout en cherchant à conserver son ADN sportif. L’A290 constitue le premier modèle de cette nouvelle génération, avant l’arrivée du crossover A390 puis du futur remplaçant électrique de l’A110 attendu dans les prochaines années.

Cette déclinaison Rallye montre aussi qu’Alpine entend continuer à investir la compétition, même avec des modèles électriques, un sujet encore relativement rare dans le monde du rallye.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Le crocodile s’invite jusque dans l’habitacle

À l’intérieur, difficile de passer à côté du rouge omniprésent.

Les designers expliquent avoir imaginé un habitacle représentant symboliquement l’intérieur de la gueule du crocodile. L’idée peut surprendre, mais elle donne naissance à une ambiance très différente de celle des voitures de compétition habituelles.

Le tissu “petit piqué”, immédiatement associé aux polos Lacoste, recouvre plusieurs éléments de l’habitacle. Les broderies ont été confiées à Potencier, atelier français qui réalise depuis longtemps les célèbres crocodiles cousus sur les vêtements de la marque.

Alpine en profite également pour mettre en avant certaines technologies de fabrication déjà explorées dans le sport automobile, notamment des pièces imprimées en 3D intégrant des structures allégées destinées à réduire le poids tout en améliorant le confort du pilote.

Petit clin d’œil supplémentaire : pas moins de 290 crocodiles seraient disséminés dans différents détails du véhicule, en référence au nom de l’A290.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Une collection textile accompagne la voiture

L’automobile n’est finalement qu’une partie de cette collaboration.

Lacoste commercialisera également une collection capsule composée de polos, t-shirts, vestes techniques et accessoires reprenant les codes graphiques développés pour cette A290 Rallye. Une manière logique de prolonger le projet auprès du grand public, alors que la voiture, elle, restera un exemplaire unique.

Pour accompagner le lancement, un court-métrage intitulé Le Test réunit l’acteur Pierre Niney et le pilote Pierre Gasly, tous deux ambassadeurs de Lacoste. Le film joue sur leur complicité autour de cette création atypique et contribue à installer un récit davantage qu’une simple campagne publicitaire.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Alpine poursuit la construction de son image

Cette collaboration intervient à un moment stratégique pour Alpine. La marque ne vend plus uniquement l’A110 et construit progressivement une gamme entièrement électrifiée. Dans ce contexte, multiplier les projets à forte valeur d’image devient presque indispensable.

Le partenariat avec Lacoste s’inscrit d’ailleurs dans une tendance plus large. De nombreux constructeurs cherchent aujourd’hui à rapprocher automobile, mode et design afin de toucher une clientèle plus sensible à l’univers des marques qu’aux seules caractéristiques techniques. Porsche collabore régulièrement avec Puma, Mercedes multiplie les éditions signées par des créateurs, tandis que BMW ou Fiat ont déjà travaillé avec plusieurs maisons de luxe italiennes.

Reste qu’ici, Alpine évite le piège de la simple voiture de collection recouverte de logos. Cette A290 Rallye conserve sa vocation première de voiture de compétition. Le style ne prend jamais complètement le dessus sur la mécanique. Et c’est sans doute ce qui rend cette collaboration un peu plus crédible que beaucoup d’autres opérations du même genre.

Alpine Lacoste A290 Rallye

Alpine Lacoste A290 Rallye