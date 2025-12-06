Les prix de la nouvelle Dacia Sandero Eco-G 120 qui roule au GPL

Dacia Sandero Stepway 2026

La version GPL de la Sandero restylée est désormais disponible à la commande, dans la foulée du reste de la gamme. Le ticket d’entrée ? 16 150 €, un tarif seulement légèrement supérieur à celui de la Sandero essence 100 ch. Une différence si ténue qu’on commence à s’interroger : quel intérêt réel demeure pour le thermique simple quand le GPL offre plus de souplesse et des économies concrètes sur la durée.

GPL vs essence : un match intéressant

Le moteur qui anime cette nouvelle Sandero GPL est le 3-cylindres bicarburation Eco‑G 120, développant environ 120 ch. Selon les données officielles, il permet de profiter d’une autonomie combinée élargie, grâce aux deux réservoirs (GPL + essence). Un atout de taille pour ceux qui aiment compter leurs kilomètres sans craindre la panne sèche.

Sur le plan écologique, le passage au GPL permet aussi de réduire les émissions de CO₂ : Dacia revendique jusqu’à « –10 % » par rapport à un moteur essence classique. Quant au coût à la pompe : le GPL reste en France significativement moins cher que l’essence, ce qui peut se traduire par une économie d’environ 30 % pour l’utilisateur moyen.

Autrement dit : pour un conducteur régulier qui parcourt de 15 000 à 20 000 km/an, la Sandero GPL pourrait revêtir les airs d’une citadine à coût kilométrique proche d’un diesel, sans les contraintes traditionnelles.

Les prix de la nouvelle gamme Sandero GPL

La version Essential la plus dépouillée de la Sandero standard n’est pas proposée en GPL, ce qui impose donc de sélectionner la finition Expression, deuxième niveau de la gamme. L’écart de prix est de 1350 euros avec la petite motorisation SCe 65 ch : une différence largement justifiée par l’écart de performances et les consommations intéressantes en GPL. La Sandero restylée est aussi proposée en finition Journey, pour 1000 euros de plus.

Sandero Expression Eco-G 120 BVM : 16150 euros

Sandero Expression Eco-G 120 auto : 17750 euros

Sandero Journey Eco-G 120 auto : 17150 euros

Sandero Journey Eco-G 120 auto : 18750 euros

En revanche pour la version Sandero Stepway, la donne n’est pas la même puisque la motorisation GPL est proposée dès la finition Essential, mais seulement en boite mécanique. La boite automatique imposera donc de passer sur la finition Expression, avec un tarif plus conséquent de 19250 euros.

Sandero Stepway Essential Eco-G 120 BVM : 16350 euros

Sandero Stepway Expression Eco-G 120 BVM : 17650 euros

Sandero Stepway Expression Eco-G 120 BVM : 19250 euros

Sandero Stepway Extreme Eco-G 120 BVM : 18650 euros

Sandero Stepway Extreme Eco-G 120 auto : 20250 euros

Sandero GPL, une proposition très intéressante

La Sandero GPL n’est pas une révolution mécanique, mais une solution pragmatique pour qui roule beaucoup sans vouloir payer le prix plein essor. À 16 150 € le modèle de base, la motorisation paraît plus que raisonnable. Toutefois, l’intérêt réel dépendra fortement de votre style de conduite, de votre kilométrage annuel, et de l’accès à des stations GPL. Pour un usage urbain ou péri-urbain intense, voire des trajets réguliers, elle peut représenter un excellent compromis. Avec une offre en boite automatique, cette nouvelle motorisation devrait représenter une belle part des ventes de la nouvelle Sandero.