Opel prépare un SUV électrique inédit avec l’aide des Chinois

Chez Stellantis, les annonces sur l’électrique s’enchaînent souvent dans un brouillard de plateformes, de synergies et de discours corporate. Cette fois, Opel lâche pourtant une information bien plus stratégique qu’elle n’en a l’air. La marque allemande travaille sur un tout nouveau SUV électrique du segment C, attendu pour 2028, qui serait développé dans le cadre d’un partenariat élargi avec le constructeur chinois Leapmotor.

Derrière cette annonce se cache en réalité une évolution majeure pour Opel. Car le constructeur de Rüsselsheim ne parle plus simplement d’utiliser une plateforme commune ou de mutualiser quelques batteries. Il s’agit ici de mélanger frontalement l’ingénierie allemande et la rapidité industrielle chinoise afin de réduire drastiquement les délais de développement. Opel évoque même un temps inférieur à deux ans, un chiffre presque irréaliste pour un constructeur européen traditionnel.

Dans l’industrie automobile actuelle, développer un nouveau modèle prend généralement entre 36 et 48 mois. Tesla a cassé certains codes. Les constructeurs chinois les ont pulvérisés. BYD, Geely ou Leapmotor sont désormais capables de renouveler des modèles à une vitesse que les groupes européens peinent encore à suivre. Stellantis semble avoir compris que la bataille ne se jouera pas uniquement sur l’autonomie ou les prix, mais aussi sur la vitesse d’exécution.

Un SUV placé au cœur du marché européen

Ce futur SUV Opel viendra se glisser dans le segment C, le cœur du marché européen. Autrement dit, là où se trouvent les Peugeot 3008, Renault Scénic E-Tech, Volkswagen ID.4 ou encore Tesla Model Y. Un territoire extrêmement rentable, mais devenu brutalement concurrentiel depuis l’arrivée massive des marques chinoises.

Opel dispose déjà des Mokka, Frontera et Grandland, mais ce nouveau modèle pourrait jouer un rôle différent. Plus technologique, plus agressif sur les tarifs et probablement plus ambitieux en matière d’autonomie. La marque reste discrète sur les caractéristiques techniques, mais l’utilisation des dernières architectures Leapmotor donne quelques indices.

Le constructeur chinois maîtrise notamment des plateformes 800 volts modernes, capables de proposer des recharges rapides compétitives face aux références du marché. Leapmotor travaille aussi beaucoup sur l’intégration logicielle et l’optimisation des coûts de production, deux domaines où les constructeurs européens ont accumulé du retard.

Pour Opel, l’enjeu est clair : proposer un SUV électrique crédible face aux références chinoises sans exploser les coûts industriels. Une équation devenue presque impossible avec une approche 100 % européenne.

Une Opel conçue en Allemagne… mais profondément mondialisée

Le discours officiel insiste lourdement sur le développement réalisé à Rüsselsheim. Opel veut préserver son image d’ingénierie allemande sérieuse et rassurante. Mais la réalité industrielle devient bien plus hybride.

Le futur SUV utilisera des composants clés et des technologies batteries provenant de Leapmotor. Opel apportera surtout le design, les réglages de châssis, l’ergonomie, les sièges et son expertise en éclairage. Une répartition des rôles révélatrice des nouveaux rapports de force mondiaux.

Il y a encore dix ans, les constructeurs européens exportaient leur savoir-faire vers la Chine. Aujourd’hui, ils vont chercher là-bas des architectures électriques compétitives et des cycles de développement ultrarapides.

Ce basculement raconte beaucoup de la situation actuelle du marché automobile européen. Les marques historiques doivent désormais choisir entre préserver leurs méthodes traditionnelles ou accepter une forme d’accélération industrielle imposée par la Chine.

Saragosse devient un site clé pour Stellantis

Autre détail loin d’être anodin : Opel envisage de produire ce SUV en Espagne, dans l’usine de Saragosse où est fabriquée la Corsa depuis 1982. Stellantis cherche clairement à sécuriser une production européenne afin d’éviter les taxes douanières visant les véhicules électriques chinois.

C’est probablement l’un des grands intérêts du projet pour Leapmotor. Produire localement permettrait de contourner une partie des tensions commerciales entre Bruxelles et Pékin tout en profitant du réseau industriel de Stellantis.

Pour Opel, cela permettrait aussi de maintenir une image européenne forte, indispensable auprès d’une partie de la clientèle allemande et française encore méfiante vis-à-vis des modèles chinois.

Reste maintenant une question essentielle : ce futur SUV sera-t-il une véritable Opel avec une technologie chinoise… ou une Leapmotor rebadgée à l’européenne ? La frontière devient de plus en plus floue dans l’industrie automobile moderne.