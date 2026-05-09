Diesel d’occasion : la chute s’accélère en France

Peugeot 508 SW GT Line BlueHDI 160

Pendant des décennies, acheter une voiture diesel en France relevait presque de l’évidence. Pour les gros rouleurs, les familles et même les entreprises, le gazole représentait le meilleur compromis entre autonomie, coût à la pompe et consommation maîtrisée. Aujourd’hui, cette logique vacille brutalement. Le marché de l’occasion, longtemps dernier refuge du diesel, commence lui aussi à tourner la page.

Les derniers chiffres publiés par AutoScout24 montrent un basculement désormais très net. Depuis le début de l’année 2026, les immatriculations de véhicules diesel d’occasion ont encore chuté de près de 7 %. Une baisse qui prolonge une tendance engagée depuis plusieurs années, mais qui prend désormais une dimension structurelle.

Le contraste est saisissant lorsqu’on regarde dans le rétroviseur. Entre 2012 et 2015, les voitures diesel représentaient encore près de 68 % du marché de l’occasion. En 2019, elles pesaient toujours 61 %. Aujourd’hui, elles ne représentent plus qu’environ 43 % des transactions. En quelques années seulement, le carburant roi des routes françaises est devenu une motorisation en recul permanent.

Le carburant n’est plus l’argument magique

Le diesel a longtemps survécu grâce à un avantage économique clair : faire beaucoup de kilomètres à moindre coût. Or cet avantage fond progressivement. Les écarts de prix entre essence et gazole se sont fortement réduits ces dernières années, parfois jusqu’à disparaître temporairement dans certaines stations.

À cela s’ajoute un autre phénomène : le coût global d’usage augmente. Entre l’entretien plus complexe des moteurs récents, les systèmes antipollution coûteux à réparer et les restrictions de circulation dans les ZFE, beaucoup d’automobilistes hésitent désormais avant d’acheter un diesel, surtout en milieu urbain.

Le marché du neuf a déjà acté cette révolution. En 2008, le diesel représentait encore 77 % des immatriculations neuves en France. En 2019, il était tombé à 34 %. En mars 2026, il ne pesait plus que 2,6 % des ventes. Autrement dit : la disparition du diesel neuf entraîne mécaniquement l’assèchement du marché de l’occasion.

Le diesel devient une voiture “ancienne”

C’est probablement le signal le plus révélateur du moment. Les véhicules diesel ne disparaissent pas totalement du marché, mais ils vieillissent rapidement.

Les modèles récents deviennent rares. Les véhicules de moins de cinq ans chutent fortement dans les annonces et les immatriculations. À l’inverse, les modèles âgés de plus de 16 ans progressent désormais dans les statistiques. Au premier trimestre 2026, près de trois véhicules diesel immatriculés sur dix avaient dépassé les seize ans.

Le diesel glisse donc progressivement vers un marché d’automobiles anciennes, souvent achetées pour des usages spécifiques : gros kilométrages, zones rurales ou budgets serrés.

Cette évolution commence aussi à peser sur les prix. Selon les données d’AutoScout24, les annonces de véhicules diesel ont quasiment été divisées par deux depuis 2021. Pourtant, malgré cette raréfaction relative, les prix moyens reculent encore de 5,7 % sur un an.

Un paradoxe qui montre que la demande baisse désormais plus vite que l’offre.

Clio, 208, Golf : les derniers bastions du gazole

Le diesel conserve malgré tout quelques piliers solides sur le marché français. Les modèles les plus populaires restent les mêmes depuis des années : Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 308, Renault Mégane, Citroën C3 ou Volkswagen Golf continuent de dominer les transactions.

Ce succès tient surtout à leur réputation de sobriété et à leur présence massive dans le parc roulant français. Beaucoup d’automobilistes continuent aussi de privilégier ces modèles pour de longs trajets autoroutiers où le diesel reste encore pertinent.

Mais même ces références voient leur position fragilisée par la montée rapide des hybrides et des électriques d’occasion.

L’électrique et l’hybride profitent du décrochage

Le vrai bouleversement du marché est là. Pendant que le diesel recule, les motorisations électrifiées gagnent du terrain à une vitesse impressionnante sur le marché de l’occasion.

En mars 2026, les immatriculations de voitures électriques d’occasion ont bondi de 43,2 %. Les hybrides non rechargeables progressent elles aussi fortement avec une hausse de 28,2 %.

Cette dynamique traduit une transformation profonde du comportement des automobilistes français. Beaucoup cherchent désormais à anticiper les futures restrictions de circulation, tout en limitant leur dépendance aux carburants fossiles dont les prix restent extrêmement instables.

Le diesel n’a pas totalement disparu et restera probablement incontournable pour certains usages encore longtemps. Mais son âge d’or appartient désormais clairement au passé. Le marché de l’occasion, longtemps sa forteresse imprenable, commence lui aussi à changer de camp.