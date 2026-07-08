Renault Mégane E-Tech 2026 : les tarifs de la version restylée

Renault Mégane E-Tech 2026

La Renault Mégane E-Tech électrique évolue sans révolutionner la recette. La compacte adopte une nouvelle batterie, améliore ses performances de recharge, simplifie sa gamme et baisse ses tarifs. Une précision s’impose toutefois : les 29 260 € largement mis en avant par Renault correspondent à un prix après une prime Coup de Pouce de 8 240 €, réservée à certains ménages. Le véritable tarif catalogue démarre à 37 500 €.

Une seule batterie, un seul moteur

Renault fait désormais le choix de la simplicité. La gamme repose sur une unique batterie LFP de 67 kWh associée à un moteur de 220 ch et 300 Nm. La marque abandonne ainsi les différentes capacités de batterie qui coexistaient jusqu’à présent.

Cette nouvelle batterie permet d’annoncer jusqu’à 500 km d’autonomie WLTP, soit une progression par rapport à la précédente version. La recharge rapide progresse également : Renault annonce un passage de 15 à 80 % en 24 minutes, contre environ une trentaine de minutes auparavant.

Le chargeur AC 11 kW bidirectionnel est livré de série. Le 22 kW reste disponible en option, une solution toujours appréciable pour ceux qui utilisent régulièrement les bornes publiques en courant alternatif.

Renault Mégane E-Tech 2026

Un équipement plus généreux

La gamme se limite désormais à deux finitions : Techno et Esprit Alpine.

Dès la Techno, la dotation est plutôt complète avec les écrans OpenR de 12 pouces, Google intégré, la pompe à chaleur, le préconditionnement de la batterie, le volant chauffant, la conduite à une pédale, les jantes de 19 pouces ou encore une caméra de recul numérique.

L’Esprit Alpine ajoute une présentation plus valorisante avec des jantes de 20 pouces, des sièges électriques et massants, un système audio Harman Kardon, une caméra à 360° et l’ensemble des principales aides à la conduite.

L’arrivée d’un chargeur à induction compatible Qi2 et de l’assistant Google Gemini complète cette mise à jour technologique.

Renault Mégane E-Tech 2026

Renault cherche à redevenir une référence

Le changement le plus intéressant n’est peut-être pas technique mais commercial. Avec un prix catalogue fixé à 37 500 €, Renault replace la Mégane dans une zone plus compétitive face aux électriques compactes les plus récentes.

Face à la Tesla Model 3, à la Volkswagen ID.3 ou encore à la MG4, la Française n’avait plus beaucoup de marge. Cette baisse de tarif, associée à une autonomie portée à 500 km et à une recharge plus rapide, lui permet de revenir dans le match sans remettre en cause les qualités qui ont fait sa réputation : un châssis réussi, une consommation mesurée et un système multimédia toujours parmi les plus convaincants du segment.

L’écart de prix devient conséquent avec le Scénic E-TECH, proposé à 49090 euros ( avant les aides ) en Techno Esprit Alpine, mais avec une plus grosse batterie qui lui autorise une autonomie de 610 km.

Tarifs Renault Mégane E-Tech électrique 2026 (hors aides)