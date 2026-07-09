Essai Renault Scénic E-TECH Esprit Alpine : le nouveau best-seller

Essai Renault Scénic E-TECH Esprit Alpine

Arrivé en 2024 au catalogue Renault, le Scénic E-TECH a pris un petit peu de temps avant de se faire connaitre. Mais en 2026, il est devenu l’un des trois modèles électriques les plus vendus en France, avec la R5 et le Tesla Model Y. Produit en France dans l’usine Renault de Douai, ce nouveau best-seller a-t-il tout pour plaire ?

Un design fédérateur

Long de 4,47 m, le Scénic E-TECH ne se présente pas comme un crossover comme la Mégane, mais comme un vrai SUV compact. Son rôle est donc clairement plus familial, avec des dimensions plus généreuses mais sans pour autant s’approcher du SUV électrique le plus vendu en France en 2025, le Model Y. Son profil tranche avec celui du tout dernier Scénic thermique commercialisé en 2016.

Il présente un long capot horizontal, des roues rejetées aux quatre coins de la carrosserie, et des galbes qui s’accompagnent d’arêtes tranchées. Le style signé Gilles Vidal ( depuis reparti chez Stellantis ) est séduisant et évite d’être trop typé VE.

La face avant reçoit des feux de jour verticaux sur les flancs du bouclier, qui reprennent la disposition en demi-losanges qui était arrivée lors du restyling de la Clio 5. Le design Renault a récemment évolué, puisque la Mégane E-TECH restylée n’a pas retenu ces feux de jour. On peut donc imaginer que cela fera partie des changements à venir autour de 2028 pour le Scénic e-TECH « phase 2 ».

Essai Renault Scénic E-TECH Esprit Alpine

Notre véhicule d’essai bénéficie d’une belle livrée avec une peinture gris schiste satin. La présentation du pack Esprit Alpine inclut des jantes alliage 20″ Speedway, plus sportives dans l’esprit que celles du Scénic Techno option Iconic, mais aussi les barres de toit noires, le logo noir brossé, et des éléments couleur gris satin au niveau du bouclier avant.

A noter que sur la version Esprit Alpine, le noir étoilé est la teinte gratuite, alors qu’il s’agit du rouge flamme sur la version Iconic.

Vie à bord : ambiance Alpine et volume

Renault a clairement progressé en matière de qualité de finition, et l’habitacle de ce Scénic avec ambiance Esprit Alpine impressionne. On retrouve au départ la planche de bord de la Mégane, ce qui n’est pas un mal avec une disposition des écrans en L, et une ergonomie bien pensée. Le concept a aussi été repris par d’autres modèles thermiques, les Austral, Espace et Rafale, mais aussi par l’Alpine A390. Le système multimédia OpenR Link est doté de plusieurs dizaines d’applications, dont les applis Google comme Google Maps. La planification d’itinéraire n’est pas un vain mot quand vous circulez en électrique, puisqu’elle permet par exemple d’activer le pré-conditionnement de la batterie pour optimiser la charge lors d’un arrêt.

Avec la version Esprit Alpine, le bleu se retrouve au programme et apporte une ambiance distinctive. Que ce soit les moquettes, la feutrine qui habille les bacs de portes, les surpiqûres des sièges et de la planche de bord, le bleu est partout. On apprécie également les inserts façon aluminium, sur la planche de bord et les contre-portes, avec éclairage d’ambiance intégré. Ceux qui n’apprécient pas le bleu pourront opter pour de la moquette noire, sans supplément.

Le bleu s’invite dans la finition Esprit Alpine de ce Scénic

La qualité de finition a de quoi impressionner, elle est très valorisante pour un véhicule généraliste de segment C. Renault soigne ses clients, et c’est tant mieux ! Cela montre un positionnement de Renault qui monte en gamme, sans le revendiquer autant que Peugeot, mais ici le résultat est très parlant.

Aux places avant, les sièges sont ici chauffants et électriques à 6 voies, un équipement de série sur ce niveau de finition. La fonction massage est aussi présente, mais uniquement pour le conducteur.

Le Scénic E-TECH a aussi inauguré un nouveau type de toit panoramique vitré, baptisé solarbay. Celui-ci est malheureusement facturé 1500 euros, une somme conséquente.

A l’arrière, l’espace est très convaincant, avec un plancher totalement plat. De quoi donner le sourire au passager qui sera installé en place centrale ! L’empattement de 2,78 m permet d’afficher une belle habitabilité sur ce modèle qui ne semble pas à avoir grand chose à envie à un monospace finalement ! Renault avance fièrement le chiffre de 278 mm pour le rayon aux genoux à l’arrière.

Plancher plat pour un bel espace au deuxième rang du Scénic E-TECH

Que donne le volume de coffre sur ce SUV familial ? Avec 545 litres, le volume officiel est digne d’un véhicule familial. Banquette rabattue, le volume passe à 1670 litres, de quoi charger lors d’un petit déménagement. En revanche pas de frunk pour compléter le chargement sous le capot avant : les câbles de recharge trouveront leur place sous le plancher du coffre.

Le volume de coffre du Scénic permet un usage familial avec 545 litres

A conduire

Techniquement, le Scénic électrique est basé sur la plate-forme CMF-EV, et dispose d’une architecture électrique 400V.

Avec la motorisation de 220 ch, Renault associe la plus grosse batterie de sa gamme électrique, avec 87 kWh. Elle est ainsi affichée à 625 km, une belle performance. Avec la monte pneumatique 20″, elle descend sur cette finition à 610 km.

Lors de notre départ avec le Scénic E-TECH du parc presse Renault, celui-ci indiquait 578 km d’autonomie, un chiffre calculé selon la consommation du précédent utilisateur.

Très facile à prendre en main, le Scénic E-TECH dispose pour la ville de la conduite en mode one pedal. Un cinquième niveau de freinage régénératif qui est apparu après le lancement.

Privé des roues arrière directionnelles d’un Austral, le Scénic doit se contenter d’un diamètre de braquage de 10,90 m, quand un Skoda Elroq se contente de 9,30 m, et un Austral 4Control de 10,1 m.

Sur route, les performances sont dynamiques sans être sportives, avec un 0 à 100 km/h effectué en 7,9 s. A comparer aux 7,4 s de la Mégane E-TECH 2026 dotée de la même motorisation. En revanche la vitesse de pointe est bridée à 170 km/h, ce qui ne sera pas pénalisant pour un usage en France.

Les ingénieurs Renault ont retenu un train arrière multi-bras Parallel Link pour la stabilité de leur SUV compact. Précisons au passage qu’avec 1,8 tonne, et malgré une batterie conséquente, ce Scénic E-TECH parvient à maintenir un poids raisonnable. Cela l’aide à offrir un bon compromis entre confort et efficacité, avec des suspensions bien calibrées. Sur route, là encore le Scénic E-TECH est un très bon compagnon de route, sans fausse note.

Ce Scénic est très agréable à manier, malgré l’absence de châssis 4CONTROL

En monte pneumatique, Renault a choisi Michelin avec des e Primacy en 235/45 R20. Des pneumatiques qui privilégient le confort et l’efficience à la sportivité, mais qui sont un mal nécessaire pour obtenir de bons chiffres en autonomie. Cela dit ce type de pneus n’avoue ses limites qu’en usage sportif, et encore, plus de manière bruyante que sous la forme d’une réelle perte d’adhérence.

Si Renault indique une consommation mixte homologuée de 16,3 kWh, nous avons enregistré lors de notre essai une moyenne de 19,1 kWh, très raisonnable au demeurant, surtout dans des conditions d’essai. D’autres confrères ont relevé des moyennes supérieures, notamment sur autoroute…

Parlons un peu des aides à la conduite et aussi des technologies embarquées, bien présentes. A l’image par exemple du rétroviseur central qui permet de visualiser l’image de la caméra arrière, un équipement encore très peu répandu. Dommage que toutes les aides ne soient pas de série. Il faut par exemple cocher en option un pack à 1500 euros pour bénéficier de l’ensemble des technologies proposées sur ce modèle.

La monte pneumatique est en Michelin ePrimacy 20″

Côté recharge, ceux qui ont l’occasion d’utiliser des bornes publiques AC seront intéressés par l’option pack charge AC 22 kW. Un bon moyen de recharger rapidement, sur des bornes souvent plus diffusées dans le domaine public que les bornes rapides. Seul bémol, le prix de l’option, assez dissuasif à 1600 euros. Côté charge rapide, celle-ci est annoncée à 150 kW : un chiffre assez limité en soi, qui ne va pas permettre de récupérer autant d’autonomie que sur des modèles en 800V comme le Xpeng G6 par exemple. La capacité élevée de la batterie autorise une belle autonomie au départ, mais la charge moins rapide que d’autres modèles fera ensuite passer un peu plus de temps lors des recharges sur autoroute. Sur ce point, le Scénic paye son architecture 400V, qui reste largement majoritaire sur les électriques à moins de 50.000 euros. Sur longs parcours, une batterie légèrement plus réduite mais accompagnée d’une charge bien plus efficace est en réalité plus intéressante à l’usage.

Des tarifs dans la moyenne

En prix de départ, le Scénic E-TECH est facturé 46990 euros avec la motorisation de 220 ch en grande autonomie, avec la finition Techno. La motorisation de 170 ch avec autonomie confort a en effet déserté le configurateur de la marque…pour laisser de la place à la Mégane restylée ?

La version Techno option Esprit Alpine dépasse les 49000 euros. Esprit Alpine n’est pas une finition en tant que telle, car sinon le prix de départ serait supérieur aux 47000 euros qui donnent accès au bonus écologique. Le tarif de la version Techno simple est donc pris en compte pour rentrer dans le barème. A 49090 euros, ce Scénic E-TECH Techno option Esprit Alpine peut encore grimper en prix avec la peinture métallisée, mais aussi le toit opacifiant, le pack augmented vision & advanced driving assist, et le système hifi.

L’équipement de série est déjà complet mais des options onéreuses demeurent

Comment se situe la concurrence face au Scénic ? Impossible de passer sous silence le SUV électrique le plus vendu en France, à savoir le Tesla Model Y. A 46990 euros, il est proposé en finition Premium avec une autonomie de 609 km. Plus performant ( 0 à 100 km/h en 5,6 s) et plus habitable, il marque le pas sur la qualité de finition. Chez Peugeot, le e-3008 GT 230 ch avec autonomie de 698 km est plus cher, à 51390 euros, ce qui le met hors jeu pour la prime. Sinon il faudra se contenter de la version 210 ch avec 524 km d’autonomie…

Autre rival plus premium : le BMW iX1 qui attaque en tarif à 46990 euros mais en version de base avec 204 ch et 514 km d’autonomie. Il faudra bien entendu comparer les loyers pour ceux qui souhaitent acheter ces modèles en leasing : 369 € par mois pour le Model Y cité plus haut, contre 520 euros pour le BMW iX1 en M Sport, et 498 euros par mois pour le Scénic ici présent. ( en LLD 49 mois sans apport sur le Scénic vs LLD 48 mois sans apport sur le iX1 ). Les valeurs résiduelles et les taux très différents peuvent alors faire basculer les choses par rapport à un achat classique, avec des surprises !

Au niveau des aides, Le Scénic est éligible à la prime coup de pouce bonifiée du fait de ses batteries produites en Europe ( en France ).