Ford offre jusqu’à 10 000 km de recharge publique en mars pour l’achat d’un électrique

Ford France veut accélérer la bascule vers l’électrique en s’attaquant à l’un des principaux points de friction pour les acheteurs : la recharge, et surtout son coût sur les bornes publiques. Pour tout achat d’un véhicule 100% électrique de la gamme Ford Model e au mois de mars 2026, la marque annonce offrir un crédit de recharge permettant de parcourir jusqu’à 10 000 km sur route, via son réseau partenaire accessible dans l’application Electroverse.

Un crédit de recharge d’une valeur de 500 euros

L’offre concerne les particuliers qui achètent un Puma Gen‑E, un Explorer, un Capri ou une Mustang Mach‑E entre le 1er et le 31 mars 2026. Dans les faits, Ford ne “donne” pas des kilomètres au compteur, mais un crédit de recharge utilisable sur le Réseau de Recharge BlueOval, lequel passe par l’écosystème Electroverse. Le montant est fixé à 500 euros TTC pour les Puma Gen‑E, Explorer et Capri, et à 600 euros TTC pour la Mustang Mach‑E. La marque précise que l’équivalence “jusqu’à 10 000 km” est calculée à partir de la consommation WLTP mixte du véhicule et du prix moyen des recharges observé sur le réseau Electroverse.

Derrière cette promo, Ford met en avant un cadre plus large baptisé Ford Power Promise, présenté comme un programme destiné à “faciliter l’adoption” de ses véhicules électriques. L’idée est de proposer un parcours complet, depuis la recharge à domicile jusqu’aux longs trajets. À la maison, Ford s’appuie sur IZI by EDF pour l’installation de bornes, et sur Octopus Energy pour la recharge pilotée, censée optimiser la facture. Sur la route, l’accès passe par BlueOval via l’application Electroverse, avec une couverture annoncée de plus de 170 000 points de charge en France et 1,3 million en Europe. Ford insiste aussi sur l’aspect “expérience connectée”, avec la gestion de la recharge et la planification de trajets depuis les applications Ford et Electroverse.

La marque ajoute enfin un volet “sérénité” pour rassurer les clients qui hésitent encore à franchir le pas : garantie 5 ans, assistance en cas de panne de batterie, et conseillers dédiés aux sujets recharge et connectivité.

Un avantage pour la recharge à domicile

En parallèle de l’offre de recharge publique valable en mars, Ford rappelle qu’il existe un avantage complémentaire pour la recharge à domicile avec l’offre Intelligent Octopus. Les clients qui y souscrivent peuvent, selon Ford, obtenir l’équivalent de jusqu’à 30 000 km de recharge via un bonus total de 525 euros TTC versé en trois fois, ainsi qu’un tarif annoncé à 0,08 euro par kWh en mode “recharge pilotée”.

Pour Ford France, l’objectif est assumé : enlever les freins psychologiques et financiers liés à la recharge, en particulier sur les bornes publiques, là où le coût peut varier fortement et peser dans le budget d’usage. « Ford Power Promise est au cœur de notre stratégie d’électrification, et cette offre de recharge en mars est une illustration concrète de notre engagement à simplifier la transition vers le véhicule électrique », résume Louis Carl Vignon, président de Ford France.

Si l’initiative est louable, reste que 500 euros de cadeau n’est pas une offre énorme sur des véhicules vendus pour la plupart plus de 40000 euros. Les ventes des électriques Ford ne sont pas au rendez-vous, et il est certainement possible de bien négocier en concession….