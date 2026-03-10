Volkswagen Golf 9 : la compacte mythique prête pour le grand virage électrique

Volkswagen Golf 9

Chez Volkswagen, on ne plaisante pas avec la Volkswagen Golf. Depuis un demi-siècle, la compacte allemande fait figure de boussole dans le segment des familiales compactes, au point que chaque génération est scrutée comme un baromètre de l’industrie. Voilà pourquoi la moindre image prend des allures d’événement.

La marque vient justement de dévoiler en interne la première silhouette de la future Golf de neuvième génération. L’image, volontairement sombre et minimaliste, ne montre qu’un profil. Mais même ce simple dessin suffit à comprendre que Volkswagen prépare un tournant stratégique majeur pour son modèle le plus emblématique.

La prochaine Golf, attendue vers 2028, marquera en effet l’entrée officielle du nom dans l’ère électrique. Et contrairement à ce que certains imaginaient il y a encore deux ans, cette transition ne se fera pas au détriment des motorisations thermiques. Volkswagen prépare une cohabitation inattendue entre essence, hybride et électrique.

Un design plus affirmé… mais fidèle à l’ADN Golf

Malgré l’obscurité de l’image, plusieurs indices sautent aux yeux. La silhouette reste celle d’une compacte à hayon classique, preuve que Volkswagen n’a aucune intention de transformer sa star en crossover, contrairement à la tendance actuelle.

Mais certains détails changent clairement la donne. L’avant paraît plus vertical, presque plus statutaire. L’aileron arrière semble plus étiré et les passages de roues apparaissent plus marqués. La Golf n’a jamais été une voiture exubérante, mais cette évolution suggère un design un peu plus musclé que celui de la génération actuelle.

La longueur d’empattement semble également en hausse. Ce détail est loin d’être anodin : il pourrait permettre d’intégrer une batterie plus généreuse pour la future version électrique, sans sacrifier l’espace à bord.

Une stratégie à double plateforme

Ce qui se prépare en coulisses est encore plus intéressant. Volkswagen envisage de proposer deux Golf quasiment identiques visuellement… mais reposant sur des architectures totalement différentes.

Les versions thermiques continueraient d’utiliser l’architecture MQB Evo, bien connue chez le groupe, tandis que la version électrique adopterait une évolution de la plateforme MEB, déjà utilisée par la Volkswagen ID.3.

L’idée n’est pas nouvelle : Mini a déjà expérimenté cette approche avec sa dernière génération de Mini thermique et électrique. Mais pour Volkswagen, l’enjeu est bien plus important. La Golf représente encore l’un des piliers commerciaux du groupe, avec plusieurs centaines de milliers d’exemplaires vendus chaque année en Europe.

Une Golf électrique pour remplacer l’ID.3 ?

Dans les coulisses du groupe, une hypothèse circule avec insistance : la future Golf électrique pourrait tout simplement remplacer l’ID.3.

Lorsque cette dernière est arrivée en 2020, elle devait symboliser le nouveau monde électrique de Volkswagen. Mais son succès est resté plus modeste qu’espéré, notamment à cause d’un positionnement tarifaire élevé et d’un design qui n’a jamais vraiment fait l’unanimité.

La Golf, elle, possède un capital affectif unique. Depuis la première génération de 1974, plus de 37 millions d’exemplaires ont été produits. Peu de voitures peuvent revendiquer une telle longévité. Miser sur ce nom pour porter la transition électrique pourrait donc être une décision stratégique logique.

Thermique et hybride : Volkswagen temporise

Autre signal intéressant : Volkswagen ne semble pas prêt à abandonner le moteur thermique aussi vite que certains concurrents.

Le groupe développe actuellement une nouvelle génération d’hybrides complets basés sur le moteur essence 1.5 TSI. Deux niveaux de puissance sont attendus, autour de 136 et 170 chevaux, avec une première apparition prévue sur la prochaine génération du Volkswagen T‑Roc.

Ces motorisations pourraient ensuite trouver leur place sous le capot de la Golf 9. Une solution pragmatique alors que la demande pour les voitures électriques reste encore hésitante dans plusieurs marchés européens.

Un tournant décisif pour l’icône européenne

La Golf n’est pas qu’une simple compacte. Elle est devenue au fil des décennies une sorte de référence culturelle de l’automobile européenne. Une voiture qui a traversé les crises pétrolières, l’essor du diesel, l’arrivée des SUV et maintenant la révolution électrique.

La neuvième génération pourrait bien être l’une des plus importantes de son histoire. Volkswagen doit réussir un exercice d’équilibriste : moderniser son modèle phare tout en conservant l’esprit rationnel et universel qui a fait son succès.

Si la marque réussit ce pari, la Golf pourrait bien rester une référence encore une décennie. Mais dans un marché désormais dominé par les SUV et bouleversé par l’électrification, rien n’est jamais acquis.