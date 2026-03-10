Dacia Striker : le crossover surprise qui vise le segment C

Dacia Striker

Chez Dacia, les annonces stratégiques ont souvent un parfum de pragmatisme. Pas de concept-car spectaculaire promis à rester sous vitrine. La marque préfère généralement transformer rapidement ses idées en modèles concrets, souvent redoutables sur le plan commercial. Après l’offensive du Bigster lancé en 2025 sur le segment C, Dacia ajoute un deuxième pion dans cette catégorie : le Striker.

Dans un marché européen dominé par des modèles comme le Peugeot 3008, le Volkswagen Tiguan ou le Toyota Corolla Cross, Dacia tente une approche différente. Ni véritable break, ni SUV classique, le Striker promet un mélange de silhouettes destiné à maximiser l’usage quotidien tout en gardant un prix sous contrôle.

Un crossover pensé pour casser les codes du segment C

Avec 4,62 mètres de long, le Striker s’inscrit clairement dans la catégorie des familiales compactes. Une taille qui le place légèrement au-dessus d’un Dacia Duster, mais dans la zone d’influence de modèles bien plus chers du marché.

Le positionnement est d’ailleurs assez malin. Là où le récent Dacia Bigster adopte une silhouette de SUV traditionnel, le Striker explore un territoire plus hybride. Sa promesse : la dynamique d’un break, l’espace d’une berline familiale et la garde au sol rassurante d’un SUV.

Ce mélange des genres n’est pas anodin. Depuis quelques années, les frontières entre segments deviennent floues. On pense notamment à la Citroën C5 X, ou la Peugeot 408, mais qui ne rencontrent pas forcément un grand succès. Avec un tarif Dacia, la recette prendra-t-elle davantage ?

Dacia Striker

Un style robuste, fidèle à la nouvelle identité Dacia

Visuellement, Dacia promet un design robuste et affirmé, dans la continuité de son identité récente. La face avant verticale, associée à la signature lumineuse en forme de Y inaugurée sur les dernières générations de la marque, devrait immédiatement rappeler l’univers Dacia.

La silhouette se veut toutefois plus aérodynamique que celle des SUV traditionnels de la marque. Une orientation logique : l’efficacité énergétique devient un argument crucial, notamment pour les motorisations électrifiées.

Le détail du bandeau noir reliant les feux arrière, agrémenté d’un grain technique, montre que Dacia travaille désormais davantage la dimension stylistique de ses modèles. Une évolution notable pour une marque longtemps accusée de privilégier exclusivement la fonctionnalité.

Dacia Striker

Une stratégie multi-énergies très pragmatique

L’autre élément clé du projet Striker concerne sa gamme de motorisations. Contrairement à certains constructeurs qui misent tout sur l’électrique, Dacia continue de défendre une approche multi-énergies.

Le futur crossover devrait ainsi proposer différents types de motorisations, reprises au Bigster, notamment la version full hybride de 155 ch, la version GPL, mais aussi la version 4X4 hybride !

Dacia reste aujourd’hui le leader européen du GPL grâce à des modèles comme le Dacia Sandero ou le Dacia Jogger. En 2024, près d’une Dacia vendue sur deux en Europe fonctionnait encore au GPL, preuve que la marque maîtrise parfaitement cette technologie à faible coût.

Quant à l’hybridation, elle devrait logiquement reprendre la base technique déjà utilisée par le groupe Renault, notamment sur le Renault Austral ou le Renault Clio E‑Tech. Une solution éprouvée qui permet de réduire les émissions sans faire exploser les tarifs.

Dacia Striker

Un prix qui pourrait bousculer le marché

Le chiffre qui risque de faire parler reste évidemment le prix de départ annoncé sous les 25 000 euros, soit un placement tarifaire proche de celui du Bigster. Les finitions devraient être similaires, ce qui nous donne une idée des prix, qui devraient grimper autour de 33000 euros pour la version 4X4 hybride.

Si Dacia parvient réellement à proposer une hybride familiale à moins de 25 000 euros, l’effet pourrait être comparable à celui provoqué par la première Dacia Logan au milieu des années 2000 : une voiture simple, mais redoutablement efficace pour démocratiser une catégorie.

Un rendez-vous attendu en juin

Pour l’instant, le Striker reste encore partiellement mystérieux. Le modèle complet doit être dévoilé en juin, avec l’ensemble de ses caractéristiques techniques et ses équipements. Il nous manque aussi l’intérieur, qui n’a pas été dévoilé.

Mais une chose semble déjà claire : Dacia ne compte plus se contenter du rôle d’alternative économique. Avec des projets comme le Bigster et désormais le Striker, la marque cherche à redéfinir ce que peut être une voiture familiale moderne… à prix raisonnable. Avec comme toujours un objectif : prendre des parts de marché en Europe.

Dacia Striker

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