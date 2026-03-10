Audi RS3 Competition limited : 50 ans de cinq cylindres, 750 pièces d’exception

Audi RS 3 Sportback competition limited

Dans l’univers des sportives compactes, certaines signatures mécaniques sont devenues des symboles. Chez Audi, c’est le cinq cylindres qui incarne cette identité. Un moteur à la sonorité reconnaissable entre mille, associé à l’histoire sportive de la marque depuis près d’un demi-siècle.

Pour marquer les 50 ans de cette architecture atypique, Audi Sport dévoile une série très spéciale : l’Audi RS 3 competition limited. Une édition produite à seulement 750 exemplaires dans le monde, dont à peine 13 destinés au marché français. Autant dire une curiosité automobile plus proche de la pièce de collection que de la compacte sportive accessible.

Cette version célèbre autant une mécanique qu’un héritage. Car le cinq cylindres n’est pas une simple motorisation chez Audi : il est lié à l’ADN sportif de la marque depuis les années 1970.

Le retour aux racines du cinq cylindres Audi

L’histoire commence en 1976 lorsque la seconde génération de l’Audi 100 introduit un moteur cinq cylindres dans la gamme. Une configuration alors rare dans l’automobile grand public.

Mais c’est dans les années 1980 que cette mécanique devient mythique. Avec la Audi Sport quattro, Audi transforme ce moteur en arme de rallye. Son timbre métallique et irrégulier, dû à l’ordre d’allumage particulier des cylindres, devient une signature sonore immédiatement reconnaissable sur les spéciales du championnat du monde.

Aujourd’hui, cette architecture mécanique est devenue presque unique dans l’industrie. Alors que la plupart des constructeurs se sont tournés vers les quatre ou six cylindres, Audi a choisi de préserver ce moteur pour ses modèles les plus emblématiques.

Audi RS 3 Sportback competition limited

400 chevaux dans une compacte qui frôle la supercar

Sous le capot de cette RS 3 anniversaire se cache toujours le célèbre 2.5 TFSI. Mais sa fiche technique reste impressionnante pour une compacte.

Le bloc développe 400 chevaux et 500 Nm de couple. Associé à la transmission intégrale quattro et au torque splitter arrière, il propulse la RS 3 de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. La vitesse maximale atteint 290 km/h avec le pack performance.

Dans l’absolu, ces chiffres placent la compacte d’Ingolstadt dans une catégorie très particulière. Elle rivalise désormais avec certaines sportives bien plus prestigieuses. À titre de comparaison, une BMW M2 affiche 460 chevaux mais reste légèrement derrière en accélération. Quant à la Mercedes-AMG A45 S, longtemps référence du segment, elle doit composer avec un quatre cylindres certes puissant mais nettement moins charismatique sur le plan sonore.

Et c’est justement la bande-son qui reste la signature de cette RS 3. L’ordre d’allumage 1-2-4-5-3 donne au moteur ce rythme irrégulier et rauque que les passionnés reconnaissent immédiatement.

Audi RS 3 Sportback competition limited

Un châssis radical pour exploiter la mécanique

Pour cette édition spéciale, Audi Sport ne s’est pas contenté d’une simple série esthétique. La RS 3 competition limited adopte une suspension à combinés filetés, une première sur ce modèle.

Ces amortisseurs réglables permettent d’ajuster finement la compression et la détente sur plusieurs niveaux. Une solution généralement réservée aux voitures conçues pour la piste. L’objectif est clair : offrir un comportement encore plus incisif que celui de la RS 3 classique.

La nouvelle barre stabilisatrice arrière plus rigide améliore également la précision en virage. Associée au torque splitter qui répartit le couple entre les roues arrière, elle promet une motricité impressionnante à la sortie des courbes.

Audi ajoute à cela des freins céramiques, plus légers et beaucoup plus résistants à la surchauffe. Une configuration qui montre clairement que cette RS 3 vise autant les track-days que les routes sinueuses.

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Une RS 3 qui cultive l’exclusivité

Visuellement, cette édition spéciale ne passe pas inaperçue.

Le carbone mat est omniprésent sur la carrosserie : déflecteurs avant, bas de caisse, coques de rétroviseurs ou encore aileron arrière. L’ensemble donne à la compacte un look plus agressif, presque prêt pour la piste.

Audi propose également une nouvelle teinte Vert Malachite, un clin d’œil direct à la mythique Sport quattro des années rallye. Les jantes de 19 pouces adoptent quant à elles une finition Or néodyme qui tranche avec la sobriété habituelle de la marque.

À bord, l’ambiance devient encore plus exclusive avec une combinaison noir, or et blanc. Les sièges baquets RS sont habillés de microfibre Dinamica et chaque exemplaire reçoit une numérotation individuelle sur la console centrale.

Une sportive déjà introuvable

Avec seulement 750 exemplaires produits dans le monde, l’Audi RS 3 competition limited est destinée à devenir un objet de collection.

En France, les 13 unités prévues ont été réservées avant même l’arrivée des premières livraisons prévues pour la mi-2026.

Proposée à partir de 112 970 euros, cette RS 3 spéciale illustre parfaitement la stratégie d’Audi Sport : maintenir des modèles passionnels à l’heure où l’électrification transforme progressivement l’automobile.

Et tant que ce cinq cylindres continuera de rugir sous le capot, il restera l’un des moteurs les plus attachants de l’industrie.

Audi RS 3 Sedan competition limited / Audi RS 3 Sportback competition limited

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