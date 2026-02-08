Bentley Bentayga X Concept : quand le luxe britannique se frotte au hors-piste

Bentley Bentayga X Concept

Bentley n’est pas réputé pour improviser. Quand la marque de Crewe montre quelque chose, ce n’est jamais totalement innocent. Le Bentayga X Concept, lâché sans ménagement sur un lac gelé autrichien, ne fait pas exception. Officiellement, il ne s’agit que d’un concept destiné à “explorer le potentiel d’un Bentley plus orienté tout-terrain” et à “stimuler les retours”. Officieusement, difficile de ne pas y voir un ballon d’essai très sérieux, à l’heure où le SUV de luxe se rêve de plus en plus aventurier.

Le Bentayga, depuis son lancement, incarne une certaine idée du SUV ultra-luxueux, pensé pour avaler les kilomètres d’autoroute plus que les pistes rocailleuses. Pourtant, le marché évolue. Land Rover a dégainé un Defender OCTA dopé aux stéroïdes, Mercedes a transformé son Classe G en icône indétrônable du luxe baroudeur, et même Lamborghini a osé un Huracán Sterrato pour bousculer les codes. Bentley ne pouvait pas éternellement rester spectateur.

Un Bentayga métamorphosé pour quitter l’asphalte

Techniquement, le Bentayga X Concept s’appuie sur la base la plus radicale de la gamme actuelle, le Bentayga Speed. Un choix logique, tant pour l’image que pour les capacités mécaniques. Mais le travail réalisé va bien au-delà d’un simple relooking. Le SUV britannique est littéralement rehaussé de 55 mm par rapport au modèle de série, tandis que les voies gagnent 120 mm. Pour absorber ce nouvel embonpoint latéral, Bentley élargit les ailes de 40 mm, donnant au X Concept une carrure nettement plus agressive.

Le résultat est spectaculaire sur le plan des chiffres. La garde au sol approche désormais les 310 mm, un niveau que bien des vrais 4×4 envieraient. La profondeur de gué dépasse les 550 mm, de quoi envisager autre chose qu’un chemin boueux de propriété privée. Les angles d’attaque et de fuite progressent logiquement, même si Bentley se garde bien de communiquer des valeurs précises, préférant laisser parler l’image.

Les roues jouent évidemment un rôle clé dans cette transformation. Bentley a fait appel à Brixton, un spécialiste californien, pour des jantes forgées de 22 pouces, chaussées de pneus tout-terrain massifs. Un choix audacieux, tant ce diamètre reste inhabituel pour un usage off-road sérieux, mais cohérent avec le positionnement de la marque.

Une mise en scène très calculée

Bentley n’a pas présenté ce concept dans un salon feutré ou sous des projecteurs aseptisés. Le Bentayga X Concept a été dévoilé sur un lac gelé, à Zell am See, lors du très exclusif FAT Ice Race. Un événement où se croisent Bugatti Bolide, Porsche 911 GT1 et autres machines hors de portée du commun des mortels. Le message est clair : ce Bentayga n’est pas qu’un exercice de design, il est censé rouler, et pas seulement sur du gravier décoratif.

Esthétiquement, Bentley en rajoute volontairement. Peinture blanche alpine, roues blanches assorties, projecteurs additionnels démesurés sur le toit, crochets de remorquage bien visibles et un coffre de toit abritant… un kart électrique. Le clin d’œil est assumé, presque provocateur, mais il participe à construire une image d’aventurier de luxe décomplexé.

Pas de révolution mécanique, et c’est assumé

Sous le capot, aucune surprise. Bentley conserve le V8 4.0 biturbo du Bentayga Speed, fort de 641 ch. Un moteur déjà bien connu, capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes sur la version de série, et d’atteindre près de 310 km/h en pointe. Évidemment, avec ses pneus tout-terrain et ses appendices, le X Concept ne jouera plus dans la même catégorie en termes de performances pures. Mais ce n’est clairement pas le sujet.

À plus de 2,5 tonnes sur la balance, ce Bentayga X Concept reste un mastodonte. Le présenter sur la glace relève presque de la démonstration de force symbolique. Bentley semble vouloir prouver que le luxe, même lourd, peut s’autoriser des escapades hors des sentiers battus sans perdre sa superbe.

Vers un Bentayga tout-terrain de série ?

La vraie question reste celle de la suite. Bentley évoque une exploration, une prise de température. Pourtant, le timing interroge. Le marché du SUV de luxe ultra-capable est en pleine effervescence, et un Bentayga X de série viendrait se positionner frontalement face au Defender OCTA, mais aussi face aux déclinaisons les plus extrêmes du Classe G.

Bentley dispose déjà de la clientèle prête à signer pour un tel objet, à condition que l’exclusivité et la mise en scène soient au rendez-vous. Ce Bentayga X Concept ressemble moins à un délire isolé qu’à un prototype déguisé. Si les retours sont bons, Crewe pourrait bien donner son feu vert. Et dans ce cas, le Bentayga ne serait plus seulement un palace roulant, mais un palace capable d’aller beaucoup plus loin que le trottoir de Knightsbridge.

