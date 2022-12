Lamborghini Huracán Sterrato : un V10 en mode Rally

Lamborghini Huracán Sterrato

Curieuse création, la Lamborghini Huracán Sterrato se présente comme une sportive tout-terrain…Avec des projecteurs longue portée, des barres de toit…personne n’aurait attendu une telle panoplie sur une Lamborghini Huracán.

Voilà qui ressemble à une réponse à la toute nouvelle Porsche 911 Dakar, dévoilée la semaine dernière. Mais que nous réserve cette étonnante Huracán Sterrato ?

Une préparation bien visible pour la Lamborghini Huracán Sterrato

Difficile de confondre cette Huracán avec une autre. Surélevée de 44 mm, dotée de voies élargies de 30 mm à l’avant et de 34 mm à l’arrière, de bas de caisse renforcés, d’une protection de soubassement avant en aluminium, d’une prise d’air sur le capot arrière, celle-ci a de quoi étonner.

Pas de changement sous le capot arrière, puisqu’on retrouve logiquement le moteur V10 5,2 L qui développe 610 ch et un couple moteur de 560 Nm. Il est associé à une transmission à double embrayage à 7 rapports, ainsi qu’à une transmission intégrale à commande électronique avec différentiel sur le train arrière.

Ce qui permet d’abattre le 0 à 100 km/ en 3,4 s, et d’atteindre 260 km/h en vitesse de pointe.

En comparaison avec une Huracán Evo, cette version est dotée d’une mise à jour du système LDVI (Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics) avec des modes Strada et Sport étalonnés spécifiquement, et aussi un mode Rally pour rouler sur des terrains à l’adhérence limitée. Pour l’adhérence sur tous types de terrains, cette Lamborghini Huracán Sterrato est chaussée en pneumatiques Bridgestone Dueler AT002 en 235/40 R19 à l’avant et 285/40 R19 à l’arrière. Ces pneus spécifiques sont même dotés de la technologie Run Flat pour éviter les crevaisons.

A l’intérieur, Lamborghini a installé une sellerie exclusive en Alcantara Verde Sterrato, mais aussi des instruments inédits sur ce type de modèle : un inclinomètre numérique avec indicateur de tangage et de roulis, une boussole, un indicateur de coordonnées géographiques et un indicateur d’angle de braquage.

Les propriétaires pourront aussi contrôler certaines fonctions à distance grâce à l’application Lamborghini UNICA. Ceux qui utilisent une Apple Watch pourront même synchroniser leur fréquence cardiaque avec le système de télémétrie embarqué !

Une petite production de 1499 exemplaires sera lancée en février 2023 pour cette sportive hors du commun.

