La Jeep Avenger électrique est disponible : 9 mois de délai

Jeep Avenger 1st Edition

Jeep ouvre le carnet de commandes de sa nouvelle Avenger 100 % électrique. Ce petit SUV de segment B a déjà enregistré 10.000 réservations, et va ouvrir ses commandes dès à présent. Les prix débutent à 39500 euros pour ce nouveau modèle, la première Jeep électrique de l’histoire.

Une Jeep Avenger proche du futur Peugeot e-2008 restylé

Dans la logique industrielle de Stellantis, la Jeep Avenger reprend les bases du Peugeot e-2008, et lui vole la politesse pour la nouvelle motorisation électrique de 100 kW que le français devra encore attendre quelques mois. L’Avenger développe ainsi une puissance de 156 ch, et il s’agit pour le moment de l’unique offre proposée.

L’autonomie est annoncée à 392 km en cycle mixte WLTP, et à 567 km en cycle urbain. La recharge rapide 100 kW permettra de récupérer sur une borne rapide 80 % d’autonomie en 30 minutes.

Les détails de l’Avenger 1st Edition

Cette série de lancement 1st Edition est pour le moment la seule version proposée, à 39500 euros avant déduction du bonus écologique de 6000 euros.

La dotation est plutôt complète avec de série : jantes alliage 18″ bicolores, hayon électrique mains libres, radars de stationnement 360°, caméra de recul, interface numérique, peinture « Sun » avec toit volcano ( comme sur les photos ), sellerie mixte tissu / TEP, Assistance à la conduite semi-autonome, 6 haut-parleurs, Projecteurs Jeep Performance LED, Projecteurs antibrouillard à LED avec fonction cornering, Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement, Rétroviseur intérieur électrochrome sans contour, Selec-Terrain : 6 modes de conduite, Surveillance des angles morts, Système multimédia à écran tactile Uconnect™ 10,25 » avec Apple CarPlay™ et Android Auto™ sans fil, Enter-N-Go® : système d’ouverture et de démarrage sans clé, Vitres et lunette arrière surteintées, Freinage autonome d’urgence avec détection piétons et cyclistes, Chargeur sans fil pour smartphone, aide à la descente, Eclairage d’ambiance multicolore à LED, et feux arrière à LED.

Pour la recharge, Jeep offre au passage 400 € de participation à l’achat et l’installation d’une eProWallbox ou 400 € de crédit de recharge publique via l’application eSolutions Charging.

L’achat en ligne ne donne pas droit à une remise quelconque, mais le prix bonus déduit de 33500 euros au vu de l’équipement de série semble très correct. Actuellement une commande en ligne avec paiement d’un acompte de 1000 euros laisse entrevoir une livraison à partir de fin août 2023. ( du 26 août au 10 septembre le jour de l’écriture de cet article ).

