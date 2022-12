C’est abordable un Renault Kangoo E-Tech Electric ?

Renault Kangoo E-Tech Electric

Dans les voitures électriques abordables, on s’attendrait à y voir figurer le nouveau Renault Kangoo E-Tech Electric. Mais les ludospaces sont nettement plus chers que par le passé…Et les prix ont donc fortement progressé, ce qui ne permet pas de faire de miracle sur une version électrique.

La gamme du nouveau Renault Kangoo E-Tech Electric débute ainsi à 37500 euros, avant déduction du bonus écologique.

En location longue durée 37 mois, le prix mensuel est annoncé à 320 euros, après déduction du bonus de 6000 euros et avec un premier loyer de 4000 euros par mois. Sans apport, le budget mensuel lissé passe à 419,46 euros.

La gamme du Renault Kangoo E-Tech Electric

Renault va proposer une gamme assez restreinte, avec seulement deux niveaux de finitions Equilibre et Techno, et une motorisation avec batterie de 45 kW nommée EV45. La gamme se dédouble ensuite pour ceux qui souhaitent le chargeur rapide continu de 80 kW, facturé 1300 euros en plus.

En premier niveau de finition, le Renault Kangoo E-Tech Electric Equilibre comprend de série : radio connect R & Go avec prise USB, climatisation, surveillance de l’attention du conducteur, régulateur-limiteur de vitesse, jantes tôle 16″, vitres arrière surteintées. Soit l’indispensable, mais sans aller dans les nouvelles technologies.

Le second niveau de finition Techno s’enrichit de la caméra de recul, des radars avant arrière et latéraux, de la commutation automatique des feux de croisement, du système Easylink avec écran 8″, Android Auto et Apple Car Play, de la climatisation automatique bizone, de l’accès et du démarrage mains libres, du rétroviseur intérieur électrochrome, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, des tablettes aviation, du volant cuir, des sièges avant chauffants, des jantes aluminium 17″, ou encore des projecteurs avant à LED.

Cette version Techno est proposée à partir de 40800 euros, soit 3300 euros de plus que la finition Equilibre. Ce niveau semble indispensable pour avoir une voiture au goût du jour…

Le prix de la version la plus chère est de 42200 euros pour bénéficier d’un Renault Kangoo E-Tech Electric Techno EV45 DC 80 kW. Cette version peut récupérer 170 km d’autonomie en 30 minutes.

Gros bémol pour une utilisation familiale : une autonomie restreinte, avec seulement 285 km annoncés…

Son concurrent, le Peugeot e-Rifter dispose d’une puissance à peine supérieure ( 136 ch contre 120 ch ), et d’une autonomie similaire avec 280 km. Les prix du Peugeot débutent à 37850 euros pour un e-Rifter Active Pack, alors que la version GT culmine à 43050 euros.

Les ludospaces électriques semblent donc surtout dédiés à des utilisations professionnelles, et auront du mal à séduire les familles avec ce rapport autonomie / prix défavorable…