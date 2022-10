Renault Kangoo E-Tech Electric : le ludospace électrique

Kangoo E-Tech Electric

Quelques mois après la commercialisation du Renault Kangoo Van E-TECH Electric, le losange nous propose la version VP destinée aux familles et aux professionnels qui souhaitent transporter des clients et leurs bagages. 25 ans après la sortie du premier Kangoo, Renault poursuit donc la carrière de ce modèle en le convertissant à l’électricité. Il était temps, car la concurrence propose aussi des modèles équivalents, particulièrement dans le groupe Stellantis avec le trio Peugeot e-Rifter, Citroën ë-Berlingo et Opel Combo e-Life.

Les performances et l’autonomie du Renault Kangoo E-Tech Electric

Ce nouveau Renault Kangoo E-TECH Electric est propulsé par un moteur électrique de 90 kW, soit 120 ch. Une puissance qui devrait être suffisante pour une utilisation urbaine et péri-urbaine. Ce nouveau modèle électrique n’est pas destiné aux longs parcours, avec une batterie de capacité modeste.

En effet la batterie de 45 kW autorise une autonomie en cycle mixte de 285 km. Pour optimiser l’autonomie, un mode ECO bride la puissance à 56 kW, et la vitesse maxi à 110 km/h.

Cette batterie lithium-ion est composé de 8 modules indépendants et réparable, et couverte comme souvent par une garantie de 8 ans. Avant cette échéance ou les 160.000 km, la batterie est remplacée si elle descend sous les 70 % de sa valeur nominale.

Deux chargeurs sont proposés : le chargeur 11 kW AC triphasé pour la recharge sur prises domestiques, et un chargeur rapide de 22 kW AC.

Sur une Wallbox 7,4 kW, il faudra moins de 6 heures pour recharger la batterie de 15 à 100 %.

Un espace intérieur très accueillant

Point fort du modèle, l’espace à bord est important. Le volume de coffre est ainsi chiffré à 850 litres sous tablette, et peut passer à 2500 litres. La modularité est au rendez-vous avec une banquette arrière qui coulisse sur 140 mm. Celle-ci peut accueillir jusqu’à 3 personnes à l’arrière, qui profiteront d’une ventilation digne de ce nom avec un diffuseur d’air climatisé. Ce Kangoo E-TECH profite aussi d’une climatisation régulée bi-zone avec pompe à chaleur. Avec une température comprise entre -15 et +15°C, elle permet de gagner 30 km d’autonomie.

Une gamme composée de trois niveaux de finitions

Les clients auront le choix entre trois finitions : Authentic, Equilibre et Techno. Une gamme qui vise à la fois les professionnels et les particuliers, il n’y aura pas de finition Business dédiée. Les prix ne sont pas encore connus à ce jour.

Renault présentera cette nouveauté en première mondiale cette semaine, au Mondial de l’auto de Paris.

Renault Kangoo E-Tech Electric

