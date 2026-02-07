McLaren Artura MCL39 Championship Edition : quand la F1 s’invite dans le garage

McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition

Chez McLaren, la célébration passe rarement par un simple communiqué ou une série d’autocollants commémoratifs. Pour saluer son dixième titre de champion du monde des constructeurs en Formule 1, la marque de Woking a choisi une voie autrement plus spectaculaire : décliner son Artura Spider en une édition ultra-exclusive, produite à seulement dix exemplaires. Dix voitures pour dix titres, le symbole est limpide, presque brutal dans sa simplicité.

Exercice de style réussi

Derrière ce nom à rallonge ( Artura Spider MCL39 Championship Edition ) se cache avant tout un exercice de style, mais aussi un rappel très calculé de la passerelle permanente que McLaren entretient entre la piste et la route. Ici, pas question de révolutionner la supercar hybride : il s’agit plutôt de figer un moment précis de l’histoire sportive de la marque, et de le transformer en objet de collection.

Visuellement, la référence à la monoplace MCL39 est immédiate. La carrosserie adopte une livrée bicolore orange et noire, entièrement peinte à la main. Un détail qui, à ce niveau de prix et de rareté, n’a rien d’anodin. L’orange papaye, ADN historique de McLaren en compétition, dialogue avec le noir dans un ensemble volontairement théâtral, loin de la discrétion d’une Artura Spider « standard ».

Le chiffre 10 est omniprésent, mais jamais posé au hasard. On le retrouve brodé sur les appuie-tête, cerclé de dix étoiles, comme un rappel permanent du palmarès de la marque. Sur les ailes arrière, McLaren va encore plus loin en intégrant les silhouettes des différentes Formule 1 ayant permis de décrocher ces titres mondiaux. Un clin d’œil que seuls les connaisseurs remarqueront vraiment, mais c’est précisément ce genre de détail qui distingue une série limitée sérieuse d’un simple coup marketing.

Les éléments spécifiques se prolongent avec des jantes à dix branches noires, associées à des étriers orange, ainsi qu’un échappement sport, plus démonstratif. Là encore, rien de révolutionnaire, mais une cohérence esthétique assumée, pensée comme un prolongement direct du discours sportif.

Un habitacle au diapason

À l’intérieur, McLaren joue une partition plus feutrée, mais tout aussi codifiée. Les sièges baquets mêlent cuir Nappa, Alcantara et surpiqûres orange, avec un noir dominant qui évite toute surcharge visuelle. Le volant reçoit lui aussi un repère orange, rappelant celui des voitures de course, et le fameux numéro 10 est une nouvelle fois brodé sur les appuie-tête.

Là où l’édition prend une dimension presque cérémonielle, c’est avec les signatures de Lando Norris et Oscar Piastri apposées sur les seuils de porte en fibre de carbone satinée. Une démarche que l’on a déjà vue chez Ferrari ou Porsche Motorsport, mais qui reste relativement rare chez McLaren sur des modèles routiers. Une plaque personnalisée sur la console centrale vient compléter l’ensemble, tandis qu’une seconde plaque, logée dans le coffre, commémore les performances de la saison 2025.

Chaque acheteur repartira également avec un « souvenir » de cette saison historique. Aucun détail n’est communiqué, ce qui alimente évidemment le fantasme. À ce niveau de clientèle, le mystère fait partie intégrante de l’expérience.

Sur le plan technique, en revanche, McLaren ne touche à rien. Et c’est sans doute le choix le plus cohérent. L’Artura Spider MCL39 Championship Edition reprend strictement la fiche technique du modèle de série. Sous la carrosserie, on retrouve le V6 3.0 biturbo associé à un moteur électrique intégré à la boîte double embrayage. L’ensemble développe 700 ch et 720 Nm, suffisamment pour propulser cette GT hybride de 4,54 mètres à 330 km/h, avec un 0 à 100 km/h abattu en 3 secondes.

La petite batterie de 7,4 kWh autorise jusqu’à 33 km en mode électrique, une donnée presque anecdotique sur ce type d’auto, mais qui rappelle que McLaren a pris le virage de l’hybridation bien avant certains de ses rivaux directs. Face à une Ferrari 296 GTS ou une Lamborghini Revuelto, l’Artura joue une partition plus légère, plus technique, et sans surenchère de puissance brute.

Un collector, what else ?

Au final, cette Artura Spider Championship Edition n’est pas une supercar plus rapide ou plus radicale que les autres. Elle est autre chose : un trophée roulant, pensé pour des collectionneurs qui achètent autant une histoire qu’une voiture. Dix exemplaires, dix titres, et probablement dix garages où elle roulera peu. Mais chez McLaren, on sait depuis longtemps que certaines voitures sont conçues pour raconter une victoire, pas pour aligner des kilomètres.

