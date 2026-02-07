Les Tesla Model Y Standard et 3 Standard changent déjà de nom

Tesla Model Y 2025

Tesla poursuit sa stratégie de repositionnement pour ses voitures les plus populaires. Après l’introduction en 2025 des versions d’entrée de gamme dites “Standard”, le constructeur américain a décidé de revoir entièrement sa nomenclature. Si le changement semble d’abord superficiel, il révèle une volonté claire de rendre la gamme plus lisible, sans finalement vouloir admettre qu’une Tesla n’est pas forcément premium.

Fin des “Standard”, retour aux appellations claires

Les Model 3 et Model Y “Standard” avaient été pensées pour attirer de nouveaux clients avec des tarifs plus accessibles : en France, un Model Y pouvait tomber à 39 990 € grâce à une dotation allégée. Toit panoramique retiré, isolation phonique réduite, feux simplifiés et sièges moins sophistiqués : l’argument principal reposait sur le prix.

Avec le passage au catalogue 2026, le mot “Standard” disparaît. Les Model 3 et Model Y d’entrée de gamme deviennent simplement “Propulsion”, tandis que les versions mieux équipées gardent les noms “Longue Autonomie” ou “Premium”. Exemple concret : la Model 3 Propulsion se négocie désormais à 36 990 €, contre 44 990 € pour la version Grande Autonomie Propulsion. Du côté du SUV, la gamme Model Y suit exactement la même logique.

Le changement est essentiellement cosmétique : les spécifications techniques restent identiques. Les versions “Propulsion” conservent donc leurs équipements simplifiés et leur autonomie légèrement réduite, tandis que les modèles Premium offrent tout le confort et la dotation connus. En somme, Tesla cherche à clarifier sa gamme sans toucher aux prix ni aux batteries.

Nouvelle Tesla Model 3 Standard

Une stratégie plus subtile qu’il n’y paraît

Comparativement à d’autres constructeurs électriques, Tesla reste unique dans sa capacité à changer la perception de ses gammes avec de simples noms. Une Volkswagen ID.4 ou une Hyundai Ioniq 5 ne bénéficie pas de cette flexibilité marketing : leurs prix et finitions restent figés, obligeant à des promotions ponctuelles pour ajuster la demande.

Pour le consommateur, la modification des noms est transparente, mais la gamme devient plus lisible.

En 2026, Tesla commence mal son année en France : le Model 3 n’est même plus dans le top 100 des ventes, et le Model Y n’est que 45 ème, loin derrière le Renault Scénic E-TECH. Pour relancer sa berline, Tesla a dégainé un bonus-remise de 3500 euros, avec une offre valable pour toute commande jusqu’au 31 mars 2026. De quoi proposer la berline à des prix plus attractifs que jamais, mais est-ce que cela sera suffisant ?