MG double la mise avec la MG4 Urban, plus simple et moins chère

La MG4 Urban arrive en renfort de la MG4

MG n’en est plus à une adaptation près, mais la stratégie dévoilée autour de la MG4 marque un tournant plus structurant qu’il n’y paraît. En décidant de lancer en Europe la MG4 Urban, déjà commercialisée en Chine, tout en conservant la MG4 actuelle dans une version restylée et recentrée sur le haut de gamme, la marque sino-britannique acte une segmentation claire de son offre électrique. Une décision pragmatique, presque tardive, mais parfaitement alignée avec l’évolution du marché européen des citadines électriques.

Depuis 2022, la MG4 s’est imposée comme l’un des best-sellers électriques abordables du continent, grâce à un rapport prix prestations agressif. Mais à force de vouloir tout faire avec un seul modèle, MG s’est retrouvée avec une gamme parfois illisible, coincée entre ambitions premium et nécessité de rester accessible. La MG4 Urban vient précisément répondre à ce dilemme.

MG4 Urban

MG4 Urban : retour à l’essentiel, sans renier la modernité

À peine plus longue que la MG4 européenne actuelle avec ses 4,29 mètres, la MG4 Urban adopte une architecture traction plus simple et surtout moins coûteuse. Là où la MG4 originelle repose sur une plateforme plus ambitieuse et des versions techniques très variées, l’Urban assume une vocation plus rationnelle. Batteries LFP, capacités revues à la baisse, équipements recentrés : cette MG4 Urban réduit les coûts en se concentrant sur l’essentiel.

Les premières indications évoquent deux configurations de batteries, avec une autonomie qui tournerait autour de 350 km pour la version Standard Range, et un peu plus de 400 km pour une déclinaison Long Range. Des chiffres modestes sur le papier, mais parfaitement cohérents avec un usage urbain et périurbain, cœur de cible de cette nouvelle venue. La recharge rapide annoncée jusqu’à 150 kW, si elle se confirme, permettrait néanmoins à la MG4 Urban de rester polyvalente, y compris sur de longs trajets occasionnels.

Côté style, MG aligne la MG4 Urban sur ses productions les plus récentes. Le dessin se rapproche des MGS5 et Cyberster, avec une identité plus lisse, moins clivante que celle de la MG4 européenne lancée en 2022.

Une MG4 restylée pour jouer la carte du premium abordable

En parallèle, MG ne renonce pas à sa MG4 historique. Le restylage prévu au printemps vise à corriger les critiques récurrentes, notamment sur la qualité perçue de l’habitacle et l’ergonomie du système multimédia. Une nouvelle planche de bord et un infodivertissement inspiré des MGS5 et MGS6 EV sont annoncés, preuve que MG a bien identifié ses marges de progression.

Surtout, la gamme sera recentrée. La version Standard à petite batterie disparaît, laissant à la MG4 Urban le rôle de porte d’entrée. La MG4 restylée se concentrera sur les variantes à grande autonomie, et conservera la spectaculaire déclinaison Xpower de 435 ch, véritable vitrine technologique et marketing. Un grand écart assumé, qui permet à MG de couvrir un spectre très large avec deux modèles distincts plutôt qu’un compromis bancal.

MG4 Urban

Conclusion : MG anticipe là où d’autres hésitent encore

Avec la MG4 Urban, MG ne se contente pas d’ajouter une version de plus à son catalogue. La marque restructure sa gamme électrique avec une logique industrielle claire, inspirée de ce qui fonctionne déjà en Chine. En séparant l’accessible du plus ambitieux, MG se donne les moyens de rester compétitive sur un marché européen de plus en plus polarisé. Reste à connaitre les tarifs de la MG4 Urban, qu’on pourrait bien voir arriver autour de 20000-22000 euros, remise déduite. Actuellement la MG4 Standard est tarifée 29990 euros, et profite d’une aide MG qui fait tomber le prix à 24990 euros.