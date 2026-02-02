Bentley muscle sa Continental GT S avec un V8 hybride explosif

Bentley Continental GT S

Chez Bentley, chaque évolution de gamme est un exercice d’équilibriste. Il faut préserver une tradition séculaire, satisfaire une clientèle ultra-exigeante et, désormais, composer avec des contraintes environnementales qui ont profondément rebattu les cartes. La nouvelle Bentley Continental GT S et sa déclinaison cabriolet GTC S illustrent parfaitement cette mutation. Derrière un badge déjà connu se cache en réalité une transformation majeure, portée par l’hybridation rechargeable et un bond spectaculaire en performances.

Depuis l’abandon du mythique W12, Bentley n’a plus le luxe de l’excès mécanique pur. Mais la marque de Crewe a trouvé dans l’électrification un levier inattendu pour aller encore plus loin. La Continental GT S version 2026 ne se contente pas d’un simple repositionnement esthétique. Elle incarne une nouvelle définition du grand tourisme sportif à l’anglaise, plus brutal dans ses chiffres, mais toujours sophistiqué dans son exécution.

Le V8 hybride rechargeable change l’équation

Sous le long capot, le V8 4.0 biturbo n’est plus seul. Associé à un moteur électrique de 130 ch, il permet à la Continental GT S d’afficher une puissance combinée de 680 ch et un couple de 930 Nm. Des chiffres qui placent cette version S à un niveau inédit dans l’histoire du modèle. Par rapport à l’ancienne Continental GT S lancée en 2022, le gain est spectaculaire, avec 130 ch et 160 Nm supplémentaires. Un écart qui ne relève pas du simple ajustement, mais d’un véritable changement de catégorie.

Dans la hiérarchie Bentley, cette version S s’intercale désormais entre les Continental GT plus sages et les déclinaisons les plus radicales. Le 0 à 100 km/h est expédié en 3,5 secondes, soit un demi-seconde de mieux que l’ancienne version V8 non hybridée, tandis que la vitesse maximale atteint 306 km/h. Des performances qui n’auraient rien d’anormal sur une supercar italienne, mais qui prennent une autre dimension lorsqu’elles s’invitent dans un coupé de près de cinq mètres, aussi feutré qu’une Bentley.

Bentley Continental GT S

Une sportivité encadrée par la technologie

Bentley ne s’est pas contenté d’augmenter la puissance. La Continental GT S reçoit de série un échappement Sport, plus expressif, mais toujours civilisé, fidèle à l’ADN de la marque. Surtout, le châssis bénéficie d’évolutions substantielles, avec la possibilité d’opter pour le Performance Active Chassis. Ce dispositif combine un système de stabilisation active 48V Dynamic Ride, un torque vectoring affiné et un différentiel électronique, afin de contenir la masse et le couple dans les enchaînements rapides.

La transmission intégrale est livrée de série, tandis que les roues arrière directrices restent disponibles pour renforcer l’agilité à basse vitesse et la stabilité à haute allure. Bentley ne cherche pas à transformer la Continental GT S en pistarde caricaturale. L’objectif est ailleurs : offrir une réserve de performances permanente, exploitable sans effort, dans un confort qui demeure de référence.

Bentley Continental GTC S

Une signature visuelle plus affirmée, sans excès

Visuellement, la Continental GT S joue la carte de la distinction sportive plutôt que de la provocation. Les inserts noirs laqués se multiplient sur la carrosserie, de la lame avant au diffuseur, en passant par la calandre, les logos et les coques de rétroviseurs. Les phares à fond noir avec technologie Matrix LED, déjà vus sur la GT Speed, renforcent cette impression de puissance contenue.

Les jantes de 22 pouces grises sont livrées de série, mais Bentley laisse évidemment le champ libre à une personnalisation quasi infinie. À l’intérieur, la sellerie bicolore spécifique à la version S apporte une touche plus dynamique, tandis que le tissu technique Dinamica et les inserts noir laqué modernisent l’ambiance. Pour les clients les plus démonstratifs, la fibre de carbone figure au catalogue des options, rappelant que la Continental GT S assume désormais un tempérament plus affûté.

Coupé ou cabriolet, même philosophie

La Continental GTC S reprend exactement la même recette, mais en version découvrable. Le plaisir de rouler cheveux au vent ne se fait pas au détriment des performances, et le cabriolet conserve les mêmes chiffres impressionnants que le coupé. Un tour de force technique, tant la rigidité et le poids constituent habituellement un défi pour ce type de carrosserie.

Cette double proposition permet à Bentley de couvrir un spectre large, du grand tourisme express au luxe hédoniste, sans jamais sacrifier la cohérence mécanique. Une stratégie qui rappelle celle de certains constructeurs allemands haut de gamme, mais avec une exécution plus exclusive et un sens du détail qui reste propre à Bentley.

Bentley Continental GTC S

Conclusion : l’hybride comme nouvel allié du luxe sportif

Avec la Continental GT S et GTC S, Bentley démontre que l’hybridation rechargeable n’est pas qu’un passage obligé dicté par les normes. Elle devient un outil de performance, capable de sublimer un V8 et de réinventer la sportivité grand tourisme. Plus rapide, plus puissante et toujours aussi raffinée, la Continental GT S illustre la manière dont le luxe automobile se réinvente sans renier son identité. Une Bentley plus explosive que jamais, mais toujours élégamment britannique.