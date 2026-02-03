La Golf GTI n’a pas dit son dernier mot, malgré l’arrivée des GTI électriques

Volkswagen Golf GTI Clubsport

À force d’annonces anxiogènes et de calendriers réglementaires toujours plus serrés, beaucoup avaient déjà enterré la Golf GTI thermique. Trop emblématique, trop bruyante, trop symbolique d’une époque que Bruxelles aimerait voir disparaître. Et pourtant. Contre toute attente, Volkswagen vient de remettre une pièce dans la machine. La Golf GTI survivra au-delà de la génération actuelle, toujours animée par un moteur essence. Une décision lourde de sens, presque politique, à l’heure où l’Euro 7 s’apprête à rebattre les cartes du marché européen dès novembre 2026.

L’information n’est pas sortie d’un service marketing nostalgique, mais de la bouche même de Sebastian Willmann, responsable du développement châssis et du comportement routier chez Volkswagen. Interrogé frontalement sur la fin annoncée de la GTI thermique, sa réponse a été sans détour. Non. Le quatre-cylindres essence n’est pas condamné. Il va évoluer.

L’EA888 se prépare à affronter l’Euro 7

Sous le capot de la Golf GTI et de la Golf R se cache le fameux 2.0 TSI EA888, un moteur devenu presque aussi mythique que le badge GTI lui-même. Aujourd’hui conforme à la norme Euro 6, il devra subir une profonde mise à jour pour répondre aux exigences bien plus sévères de l’Euro 7. Un défi technique réel, mais manifestement jugé surmontable par Volkswagen.

Contrairement à certaines rumeurs qui annonçaient un basculement forcé vers l’hybridation lourde ou un abandon pur et simple, le constructeur allemand préfère adapter l’existant. Gestion thermique, post-traitement des gaz, calibration moteur, réduction des émissions à froid : tout est sur la table. L’objectif est clair, préserver l’ADN de la GTI tout en respectant un cadre réglementaire de plus en plus contraignant.

Ce choix tranche avec celui de plusieurs concurrents qui ont préféré tourner la page sans chercher à prolonger artificiellement leurs sportives thermiques compactes. Chez Volkswagen, la GTI reste un pilier d’image, un modèle totem qui continue de parler à une clientèle fidèle et transgénérationnelle.

nouvelle Volkswagen Golf GTI Clubsport

Golf R : la puissance reste dans le viseur

Si la Golf GTI rassure les puristes, la Golf R n’est pas oubliée. Aujourd’hui forte de 320 ch, elle reste en retrait face à certaines références du segment, notamment la BMW M135.

Volkswagen n’a jamais été adepte de la surenchère spectaculaire, mais l’écart commence à devenir symboliquement inconfortable. Dans un contexte où Audi s’apprête à revoir toute sa stratégie sportive compacte, notamment avec l’abandon programmé du cinq-cylindres emblématique des RS3 et RS Q3, une convergence technique au sein du groupe devient plausible. Un quatre-cylindres plus affûté, plus puissant, partagé entre Audi et Volkswagen, n’a plus rien d’une hypothèse farfelue.

Le thermique survit, l’électrique avance en parallèle

Cette confirmation ne remet pas en cause la feuille de route électrique de Volkswagen. Elle la rend simplement plus nuancée. Le constructeur assume désormais une coexistence assumée entre plaisir thermique et performance électrique. Une stratégie à contre-courant des discours simplistes, mais plus réaliste industriellement.

La future ID.Polo électrique, attendue comme l’entrée de gamme émotionnelle de la marque, proposera une déclinaison GTI de 226 ch, uniquement traction. Elle viendra concurrencer en France une certaine Alpine A290 GTS.

Plus loin dans le calendrier, l’ID. Golf, attendue autour de 2028 ou 2029 pour remplacer l’ID.3, ouvrira la voie à une GTI électrique de nouvelle génération.

Le scénario le plus intéressant reste toutefois celui évoqué en filigrane. Volkswagen pourrait commercialiser simultanément une Golf GTI thermique et une Golf GTI électrique. Même badge, deux philosophies, deux clientèles. Un pari audacieux, mais cohérent avec l’histoire d’un modèle qui a toujours su évoluer sans renier ses fondamentaux.

La Volkswagen ID. GTI Concept préfigure la future ID.Polo GTI 100 % électrique

Une décision qui parle aux passionnés

Dans un marché automobile de plus en plus normé, l’annonce a quelque chose de rassurant. Elle rappelle que la passion et l’ingénierie peuvent encore trouver leur place face aux tableaux Excel. La Golf GTI ne survivra pas par nostalgie, mais parce qu’elle reste pertinente, désirable et techniquement défendable.

Volkswagen envoie aussi un message à ses concurrents. Le thermique n’est pas mort tant qu’il peut être propre, maîtrisé et intelligemment exploité. Et tant qu’il y aura des conducteurs pour préférer une montée en régime à un silence numérique, la GTI aura une raison d’exister.