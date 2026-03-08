Renault lance Trafic Escapade : un van aménagé dès 46 000 €

Renault Trafic Escapade

Le marché du van aménagé n’a jamais été aussi dynamique. Entre les familles en quête de week-ends improvisés et les amateurs de road-trips plus organisés, la demande pour ces véhicules hybrides ( à mi-chemin entre utilitaire et mini-camping-car ) ne cesse de progresser en Europe. Renault l’a bien compris. Avec le Trafic Escapade, la marque française tente de se faire une place plus visible dans cet univers dominé par quelques références bien installées.

L’idée n’est pas nouvelle : transformer un utilitaire polyvalent en véhicule de loisirs compact. Mais Renault choisit ici une approche assez pragmatique. Le Trafic Escapade n’est pas un camping-car déguisé, ni un van premium au tarif élitiste. Il se positionne plutôt comme un compromis malin entre usage quotidien et aventure occasionnelle. Une philosophie qui rappelle celle du Volkswagen California à ses débuts… mais à un tarif nettement plus accessible.

Un habitacle pensé pour passer du quotidien au week-end

Ce qui frappe d’abord, c’est la modularité. Le Trafic Escapade peut accueillir jusqu’à sept personnes dans sa configuration classique, ce qui le rapproche davantage d’un grand monospace que d’un simple utilitaire transformé. Mais la transformation en espace de nuit est rapide grâce à une banquette qui se convertit en couchage.

Les sièges pivotants du deuxième rang permettent de créer un petit salon intérieur, tandis qu’une table escamotable (de série sur la finition Iconic) vient compléter l’ensemble. On retrouve ici la logique typique des vans compacts : optimiser chaque centimètre carré sans transformer l’habitacle en puzzle mécanique.

À l’arrière, Renault installe un module cuisine compact mais fonctionnel. Réchaud gaz, évier escamotable avec douchette, petit réservoir d’eau et rangements dédiés… l’essentiel est là pour préparer un repas ou improviser un bivouac. Le volume reste évidemment plus limité que dans un véritable fourgon aménagé type Ford Nugget ou Mercedes Marco Polo, mais c’est aussi ce qui permet au Trafic Escapade de rester utilisable au quotidien.

Renault Trafic Escapade

Un marché en pleine explosion

Si Renault se lance dans cette aventure, ce n’est pas un hasard. Le marché européen des vans aménagés a connu une croissance spectaculaire depuis la pandémie. Les ventes de véhicules de loisirs compacts ont bondi de plus de 40 % entre 2019 et 2024 selon les données de l’European Caravan Federation.

Dans ce contexte, les constructeurs multiplient les propositions. Volkswagen domine toujours avec le California, mais Ford pousse désormais son Nugget, Mercedes continue de cultiver le segment premium avec le Marco Polo, et même Stellantis multiplie les variantes autour du Citroën SpaceTourer ou du Peugeot Traveller.

Renault, lui, s’appuie sur une base solide : le Trafic. Un utilitaire produit à Sandouville depuis plusieurs générations et réputé pour sa robustesse. L’usine normande assemble déjà l’ensemble de la gamme Trafic, ce qui permet de maintenir une production française – un argument qui n’est pas neutre sur ce type de véhicule souvent acheté pour de longues années.

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Diesel uniquement… pour l’instant

Sous le capot, Renault reste fidèle au Diesel. Deux versions sont proposées : un Blue dCi de 150 ch et un Blue dCi de 170 ch. Le premier peut être associé à une boîte manuelle ou à une nouvelle boîte automatique à neuf rapports, tandis que le second impose cette transmission automatique.

Pour un van de voyage, le Diesel garde encore des arguments solides : autonomie élevée, consommation maîtrisée et capacité à tracter ou charger sans trop sacrifier les performances.

Il n’empêche : à moyen terme, Renault devra probablement réfléchir à une alternative hybride ou électrique. Volkswagen travaille déjà sur des versions électrifiées de ses vans, tandis que Ford explore des solutions hybrides rechargeables pour ses utilitaires.

Un prix agressif pour attaquer les références

L’un des atouts majeurs du Trafic Escapade reste son prix. Avec un ticket d’entrée fixé à 46 000 euros, il se place clairement sous les références du marché. Un Volkswagen California dépasse souvent les 70 000 euros, tandis qu’un Mercedes Marco Polo peut franchir la barre des 80 000 euros une fois correctement équipé.

Bien sûr, la prestation n’est pas exactement la même. Les vans premium proposent souvent des toits relevables, des aménagements plus sophistiqués et des équipements plus luxueux. Mais Renault semble viser une autre clientèle : celle qui veut un véhicule polyvalent, capable de servir toute l’année et de s’échapper le week-end.

Il pourrait aussi intéresser tous les acheteurs particuliers qui pourront échapper au malus écologique, du fait de l’homologation VASP.

La finition Evolution est facturée 46000 euros avec le dCI 150 BVM, et 49000 euros avec le dCi 150 BVA. Avec la version Iconic qui comprend notamment les jantes alliage, la peinture intégrale, et la table VIP, seule la motorisation dCi 170 BVA est proposée 52000 euros.

Renault Trafic Escapade

Le retour du combi van ?

Le Trafic Escapade s’inscrit finalement dans une tendance plus large : le retour du combi van. Ce type de véhicule, popularisé dans les années 1960 par le mythique Volkswagen T2, connaît une nouvelle jeunesse. Les consommateurs cherchent aujourd’hui des véhicules capables de s’adapter à plusieurs usages sans multiplier les voitures dans le garage.

Reste à voir si Renault parviendra à séduire les amateurs de vanlife, souvent très attachés à certaines marques historiques. Mais avec un prix bien placé, une production française et une base technique éprouvée, le Trafic Escapade pourrait bien devenir une alternative crédible pour ceux qui rêvent de liberté sans exploser leur budget.

Renault Trafic Escapade

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