Mercedes-AMG GT 4 portes Coupé : un intérieur pensé comme un cockpit de performance

Chez AMG, la performance ne commence pas seulement sous le capot. Elle commence aussi dans l’habitacle. Avec la nouvelle Mercedes‑AMG GT 4 portes Coupé, la marque d’Affalterbach dévoile un intérieur entièrement repensé, conçu comme un véritable centre de contrôle dédié à la conduite sportive.

Avant même de démarrer, l’ambiance donne le ton : position de conduite très basse, cockpit orienté vers le conducteur et commandes directement liées au comportement de la voiture. Avec une nouvelle fois une profusion d’écrans de grande taille !

Un cockpit qui met le conducteur au centre

L’architecture intérieure reprend l’esprit des modèles sportifs de la marque, notamment la Mercedes‑AMG GT coupé à l’essai ci-dessus. La position de conduite est basse et enveloppante, tandis que l’ensemble de la planche de bord est orienté vers le conducteur.

Face à lui, deux écrans numériques forment un ensemble presque continu. On retrouve un combiné d’instrumentation de 10,2 pouces, associé à un écran multimédia central de 14 pouces légèrement incliné vers le conducteur pour améliorer la lisibilité.

Un second écran de 14 pouces peut être installé côté passager. Celui-ci permet d’accéder à différents contenus et à certaines fonctions du système multimédia, transformant le cockpit en véritable interface numérique.

Les aérateurs ronds, signature visuelle d’AMG, adoptent un design inspiré d’un maillage métallique et s’intègrent dans la surface vitrée de la planche de bord. L’ensemble est renforcé par un éclairage d’ambiance configurable qui souligne les lignes de l’habitacle.

AMG RACE ENGINEER : le cœur technologique

Le véritable point fort de cet intérieur se trouve sur la console centrale. Trois commandes rotatives permettent d’agir directement sur le comportement de la voiture.

AMG les regroupe sous un système baptisé AMG RACE ENGINEER. Concrètement, ces commandes donnent accès aux paramètres essentiels de la dynamique du véhicule. La première agit sur la réponse de l’accélérateur et des moteurs électriques. La seconde modifie l’agilité de la voiture dans les virages alors que la troisième permet d’ajuster le contrôle de traction avec neuf niveaux de réglage.

L’idée est de permettre au conducteur d’adapter le caractère de la voiture en quelques secondes. Les trois commandes sont orientées vers lui et offrent un retour tactile afin de pouvoir les utiliser sans quitter la route des yeux.

Mercedes-AMG GT 4 portes Coupé : un intérieur pensé comme un cockpit de performance

Un volant pensé pour la conduite sportive

Comme souvent chez AMG, le volant devient un véritable centre de commande. Le volant AMG Performance adopte une forme aplatie dans sa partie inférieure et peut être habillé de cuir, de fibre de carbone ou de microfibre.

Deux commandes circulaires intégrées permettent de sélectionner les modes de conduite ou de modifier rapidement certains réglages dynamiques. Chaque bouton dispose d’un petit écran couleur indiquant le mode actif.

Les palettes derrière le volant servent également à gérer la récupération d’énergie, un élément clé sur les modèles électrifiés de la gamme AMG.

Des sièges sport à l’avant, un vrai confort à l’arrière

À l’avant, les nouveaux sièges sport sont conçus pour offrir un maintien latéral élevé dans les virages. Les sièges AMG Performance, en option, ajoutent des appuie-tête intégrés et des ouvertures dans le dossier inspirées de la compétition.

À l’arrière, la philosophie change légèrement. La Mercedes‑AMG GT 4 portes Coupé reste une grande routière et propose donc deux sièges individuels confortables avec un espace aux jambes généreux. Une banquette trois places peut également être proposée en option.

Les dossiers arrière sont rabattables séparément afin d’augmenter la modularité du coffre.

Mercedes-AMG GT 4 portes Coupé : un intérieur pensé comme un cockpit de performance

Un toit panoramique spectaculaire

Le toit panoramique participe lui aussi à l’ambiance intérieure. Sa surface vitrée s’étend largement vers l’arrière et peut devenir opaque à la demande grâce à un système de segments électro-commandés.

La nuit, le toit peut se transformer en véritable élément de mise en scène. Des logos AMG illuminés apparaissent au-dessus des passagers avant, tandis que des bandes lumineuses inspirées du sport automobile traversent la surface vitrée. ( voir photo ci-dessus )

Le vitrage utilise également un verre feuilleté isolant qui limite la chaleur en été et réduit les pertes thermiques en hiver.

Un système multimédia basé sur MB.OS

L’interface numérique repose sur le système MBUX de dernière génération, fonctionnant avec la nouvelle architecture logicielle MB.OS développée par Mercedes-Benz.

Plusieurs styles d’affichage sont disponibles. Le mode AMG Special met en avant les informations liées à la conduite sportive, tandis que AMG Track Pace affiche des données de télémétrie comme les accélérations ou les temps au tour.

Un mode plus classique est également disponible pour les trajets quotidiens.

Une AMG qui veut mêler sport et grand tourisme

Avec cet habitacle très technologique, la Mercedes‑AMG GT 4 portes Coupé tente de réunir deux univers. Celui d’une voiture de sport, centrée sur la performance et les sensations, et celui d’une grande routière capable d’offrir confort et espace pour quatre passagers.

Un équilibre qui reste au cœur du concept de cette GT à quatre portes. Et qui montre aussi comment AMG envisage désormais la performance : plus numérique, plus personnalisable, mais toujours centrée sur le plaisir de conduire.

Mercedes-AMG GT 4 portes Coupé : un intérieur pensé comme un cockpit de performance