Nissan Leaf 2026 : les prix débutent à 35300 €

Nissan Leaf 2026

La Nissan Leaf revient sur le devant de la scène dans une troisième génération au positionnement nettement plus affirmé. Quinze ans après avoir initié l’électrification de masse, la compacte japonaise se réinvente sans renier son ADN : rendre l’électrique accessible, simple et rassurant. Cette nouvelle version, désormais disponible à la commande, arrive avec des arguments bien plus solides que par le passé.

Et ce recentrage est évident dès l’ouverture du configurateur : la gamme démarre à 35 300 € avec la version 52 kWh, un tarif compétitif pour un crossover de ce calibre. La production démarrera en décembre à Sunderland, avec des premières livraisons prévues en mars 2026.

Une gamme claire et des prix serrés

La nouvelle Leaf s’articule autour de deux batteries : 52 kWh pour 436 km d’autonomie, dès 35 300 € et une plus grosse batterie de 75 kWh avec 622 km d’autonomie dès 40 300 €.

On retrouve quatre niveaux de finition, de Engage à Evolve, culminant à 47 000 €.

La Leaf devrait être éligible au “Coup de Pouce CEE” d’au moins 3 181 €, une aide bienvenue.

Recharge simplifiée grâce à un partenariat stratégique

L’autre coup malin de Nissan, c’est son accord avec Powerdot, désormais premier réseau de recharge rapide et ultra-rapide en France. Les 300 premiers clients profiteront d’un mois de recharge gratuite sur près de 7 000 points de charge.

Une incentive rare dans l’industrie, qui contraste avec la stratégie de certains constructeurs européens. Hyundai ou BMW avaient proposé des mois gratuits il y a quelques années, mais Nissan semble vouloir frapper plus fort en se greffant à un réseau en plein essor, très dense dans les zones commerciales et périurbaines.

Cette collaboration, couplée à l’application Nissan Charge, cherche à gommer encore un obstacle majeur à l’adoption du VE : la simplicité de la recharge au quotidien.

Autonomie record et technologie à la page

Avec 622 km WLTP, la Leaf 75 kWh se hisse au niveau de berlines bien plus chères comme la Tesla Model 3 Long Range ou la BYD Seal. Une autonomie obtenue grâce à une batterie haute densité, mais aussi à un Cx de seulement 0,25, un chiffre remarquable pour une compacte.

Côté puissance de recharge, la Leaf accepte 150 kW, récupérant 417 km en 30 minutes. Ce n’est pas un record, mais c’est parfaitement en phase avec son positionnement tarifaire. La gestion thermique intelligente promet une recharge stable, un point où les générations précédentes avaient parfois montré leurs limites.

L’habitacle marque un bond en avant. Entre les deux écrans 14,3 pouces, l’ambiance lumineuse, le ProPILOT avec Navi-Link, l’e-Pedal Step et l’intégration complète de Google Maps avec planification automatique des arrêts, la Leaf s’aligne enfin sur les standards imposés par Tesla et Google Automotive chez Volvo ou Renault.

Et cerise sur le capot, la fonction Vehicle-to-Load (3,6 kW) permet d’alimenter des appareils externes. De quoi séduire les campeurs, les artisans ou les amateurs de festivals : un vrai plus dans cette catégorie.

Conclusion : une vraie renaissance

Avec cette Leaf repensée de fond en comble, Nissan signe un retour en force dans le marché électrique compact. Tarifs attractifs, autonomie record, technologie au niveau des références, partenariat stratégique pour la recharge… l’ensemble apparaît cohérent, ambitieux et bien calibré dans un contexte où la concurrence n’a jamais été aussi féroce.

La pionnière de l’électrique ne se contente pas de revenir : elle veut reprendre le leadership qui lui a longtemps échappé. Et au vu de sa fiche technique, elle en a clairement les moyens.

Le détail des tarifs de la nouvelle Nissan Leaf :

Batterie (capacité utile) Finition Tarifs (ttc) 52 kWh ENGAGE 35 300 € ENGAGE + 37 100 € 75 kWh ENGAGE 40 300 € ENGAGE + 42 100 € ADVANCE 45 100 € EVOLVE 47 000 €

