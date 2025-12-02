DS 3, N°4 et DS 7 passent en mode « circuit chic » avec la série Performance Line

Il n’y a pas si longtemps, les modèles DS étaient proposés avec une finition Performance Line, plutôt sympathique. Mais les équipes marketing ont décidé de revoir les gammes, l’ont supprimé, pour finalement la faire revenir sous forme de série spéciale….Vous suivez ?

Mais cette fois-ci il s’agit de transposer le style emblématique de sa monoplace DS E-TENSE FE25 engagée en ABB FIA Formula E World Championship. Résultat : une livrée noire et or, des coques de rétroviseurs satinées, des jantes noires aux centres dorés, un badge « DS PERFORMANCE Line » bien visible. Trois modèles sont concernés, exit la nouvelle DS N°8…

DS 3 Performance Line

La citadine de la gamme se transforme en citadine stylée. Toit noir, badge spécifique sur le capot, monogramme « 3 » doré sur le coffre, jantes 17″ Oslo noires à centres dorés … Les efforts sont visibles dès le premier regard. L’habitacle mêle tissu et Alcantara, avec surpiqûres exclusives, sièges avant chauffants, système de surveillance d’angles morts, aide au stationnement 360°, rétroviseur intérieur électrochrome, un niveau de dotation bien au-dessus de la finition Pallas. Et côté motorisations, l’acheteur a le choix entre une version 100 % électrique E-TENSE et une version hybride. Le tarif : 37 350 € en hybride, 43 200 € en électrique. Comptez 355 €/mois en LLD pour l’hybride (48 mois / 40 000 km).

DS N°4 Performance Line

Berline polyvalente, la nouvelle N°4 gagne ici une bonne dose de caractère. Sa face avant s’inspire du concept-car DS E-TENSE PERFORMANCE, tandis que les coques dorées, des jantes 19″ (Minneapolis ou Zurich selon la motorisation), des finitions Alcantara à l’intérieur, un pédalier aluminium, vitrage arrière surteinté et acoustique… tout concourt à un équilibre entre élégance sportive et confort quotidien. Disponible en quatre motorisations (électrique E-TENSE 213 ch, hybride, hybride rechargeable ou Diesel), la N°4 revendique jusqu’à 450 km d’autonomie WLTP en version électrique. Les prix démarrent à 40 100 € en hybride, grimpent à 48 190 € en E-TENSE, et 49 000 € en hybride rechargeable.

DS 7 Performance Line

Plus grand, plus confortable, plus statutaire, le SUV DS 7 adopte lui aussi le kit esthétique signature. Calandre noire, badge DS doré, coques de rétros or, hayon avec monogramme “7” en doré satiné, jantes 19″ Silverstone noires aux centres dorés… L’équipement de série est soigné : 360 vision, DS Drive Assist, hayon motorisé mains libres, chargeur sans fil, prises USB, etc. Une orientation clairement tournée vers le confort et le voyage. En France, la seule version annoncée est le BlueHDi 130 automatique, à 52 650 €, ou 540 €/mois en LLD 48 mois / 40 000 km.

Un retour bienvenu

Cette Performance Line arrive à un moment clé pour DS. Le constructeur, qui cherche depuis plusieurs années à affirmer sa place sur le marché du premium européen, peine encore à s’imposer face aux valeurs sûres allemandes. L’apparition récente d’autres offres comme l’“Édition France”, plus sobre et tournée vers le luxe discret, montrait une autre voie.

En lançant la Performance Line, DS tente de capitaliser sur deux leviers : son héritage en sport automobile via la Formula E et sa tradition du “sur-mesure français”. Si l’opération séduction fonctionne, elle pourrait redonner de la visibilité à la marque, qui en a bien besoin !