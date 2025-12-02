Škoda Elroq : le SUV électrique qui grimpe à 100 000 exemplaires et bouscule l’Europe

Škoda n’a pas attendu longtemps pour célébrer. Moins d’un an après son lancement commercial début 2025, l’Elroq vient déjà de franchir le cap des 100 000 unités produites à Mladá Boleslav. Le modèle symbolique ? Une version RS parée de son tonitruant Vert Mamba, une teinte devenue l’un des marqueurs visuels du nouveau langage « Modern Solid » inauguré par ce SUV compact.

Ce rythme de production n’a rien d’anodin. Il place l’Elroq parmi les lancements les plus rapides jamais vus chez Škoda, une performance d’autant plus notable que le marché électrique européen reste chahuté entre guerres de prix, hésitations des acheteurs et concurrence féroce venue de Chine. Pourtant, l’Elroq se fraye un chemin avec une aisance déconcertante, bien aidé par son positionnement malin et la réputation d’excellent rapport prix/prestations de la marque.

Une usine qui jongle entre thermique et électrique

L’une des clés du succès, c’est cette fameuse ligne de production flexible de Mladá Boleslav. Škoda y assemble à la fois l’Elroq, l’Enyaq et même l’Octavia, pourtant basée sur la plateforme MQB thermique. Un grand écart qui permet à la marque de moduler les volumes en fonction des commandes sans immobiliser ses lignes pour des réoutillages complexes. Peu de constructeurs européens osent encore ce mélange entre thermique et électrique sur la même chaîne, une gymnastique qui rappelle le système modulable mis en avant par Toyota pour optimiser ses coûts.

Dans une période où l’industrie automobile européenne cherche à préserver sa compétitivité, cette flexibilité est un précieux avantage. Cela permet à Škoda d’amortir ses investissements, de limiter les surcoûts liés à l’électrique et de répondre rapidement aux variations de la demande, un sujet brûlant en 2025.

Skoda Elroq

L’Elroq, nouveau chouchou du marché européen

Au-delà de la production, l’appétit du public pour ce SUV compact 100 % électrique dépasse les prévisions. Sur les trois premiers trimestres de 2025, l’Elroq s’est hissé à la deuxième place des ventes de modèles électriques en Europe, juste derrière les mastodontes asiatiques qui dominaient jusque-là le classement.

En 120 000 livraisons électriques globales pour Škoda sur la période, l’Elroq représente plus de la moitié des volumes, preuve d’un choix stratégique payant. Il se montre même numéro 1 en Tchéquie, au Danemark et en Slovaquie, et s’installe dans le top 3 en Suisse, aux Pays-Bas et en Autriche.

Le cas de l’Allemagne est encore plus révélateur. Sur le plus gros marché de Škoda, l’Elroq a dominé les ventes électriques en octobre avec 3 320 immatriculations, raflant au passage à plusieurs reprises le titre du véhicule électrique le plus vendu en Europe. C’est une dynamique plus proche des chiffres de Tesla Model Y de ses grandes années que de ceux habituellement observés chez les généralistes européens.

Une avalanche de prix qui crédibilise son ascension

Si le public répond présent, les experts ne s’y trompent pas. L’Elroq vient d’être nommé « Voiture allemande de l’année 2026 », une distinction rarement décrochée par un constructeur non allemand. Sélectionné parmi 80 nouveautés, le SUV Škoda s’est démarqué par sa qualité de fabrication, son rapport prix/équipement et ses performances environnementales, autant d’arguments essentiels dans un marché de plus en plus scruté.

À cela s’ajoute le Red Dot Design Award, encore un signe que la nouvelle identité « Modern Solid » séduit au-delà des seuls initiés de la marque. Une esthétique plus affirmée, plus anguleuse, presque baroudeuse, qui contraste avec la douceur visuelle de certains concurrents comme le Hyundai Kona Electric ou le Peugeot e-3008.

Conclusion

Avec ses 100 000 exemplaires produits en moins d’un an, l’Škoda Elroq ne signe pas seulement un succès commercial. Il devient l’un des piliers du marché électrique européen de milieu de gamme, celui où se jouera une bonne partie de la transition dans les années à venir. Entre flexibilité industrielle, montée en puissance commerciale et reconnaissance internationale, Škoda prouve qu’un constructeur généraliste peut encore surprendre un marché saturé de nouveautés. L’Elroq, lui, semble bien parti pour s’installer durablement dans le paysage.

Skoda Elroq