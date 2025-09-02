Audi Concept C : le fantôme du TT revient sous une nouvelle peau électrique

Audi Concept C

Audi avait promis une nouvelle page de design, la voici : le Concept C. Derrière ce nom un brin austère se cache pourtant une sportive biplace 100 % électrique, pensée comme un manifeste stylistique et technologique. Un modèle qui, sans le dire franchement, convoque l’esprit du TT, disparu du catalogue en 2023, mais dans un registre réinventé.

Un roadster à la fois cabriolet et coupé

Premier détail frappant : ce Concept C ose un toit rigide rétractable électriquement, une première pour un roadster Audi. Deux éléments s’escamotent pour offrir la liberté du ciel ouvert, sans sacrifier la pureté des lignes lorsqu’il est fermé. De profil, la silhouette conserve cette allure monolithique chère aux designers, avec une ligne de caisse tendue et un habitacle reculé qui repose comme un bloc compact sur ses roues.

Cette approche contraste avec le TT, qui assumait davantage des rondeurs et une certaine compacité ludique. Ici, le ton est plus musclé, plus statutaire. On sent que le Concept C veut faire oublier les petits airs de « jouet de designer » qui collaient au TT pour s’imposer comme un objet haut de gamme, presque conceptuel.

Une calandre qui réécrit l’ADN Audi

Difficile de passer à côté de la nouvelle signature frontale. Audi mise sur une calandre noire verticale, massive, qui sert de colonne vertébrale au design. Elle évoque l’Auto Union Type C de 1936 mais aussi l’A6 C6 des années 2000, deux jalons qui confèrent une filiation historique. Dans un monde automobile où les visages se ressemblent parfois, Audi ose un parti pris fort, presque brutal, qui pourrait devenir l’élément distinctif de sa nouvelle génération de modèles.

Certains y verront un clin d’œil à ce qu’a fait BMW avec ses « haricots » hypertrophiés, d’autres y liront une volonté de simplifier et verticaliser le langage formel pour l’ère électrique. Reste à savoir comment cette identité passera l’épreuve de la série…

Minimalisme intérieur, précision allemande

À l’intérieur, Audi pousse encore plus loin le dépouillement. Commandes haptiques, formes géométriques affirmées, palette ton sur ton inspirée du titane : l’ambiance respire la rigueur scandinave mâtinée de précision allemande. Le volant concentre tout le savoir-faire tactile de la marque, avec ses clics mécaniques parfaitement calibrés et ses anneaux métalliques incrustés.

Le Concept C ne cherche pas à impressionner par une débauche d’écrans. Un seul, repliable de 10,4 pouces, complète l’ergonomie, comme une concession pragmatique au quotidien. On est loin de la mode du « tout tactile », et c’est plutôt rafraîchissant.

Mais rappelons aussi que le TT de troisième génération se dispensait lui aussi d’écran central, pour préférer le seul Virtual Cockpit face au conducteur.

Un futur Audi TT électrique ?

Audi reste discret sur les suites concrètes. Mais ce Concept C n’est pas qu’un exercice de style : il annonce clairement une nouvelle philosophie de design et prépare un modèle de série. De là à imaginer un héritier spirituel du TT, revisité à l’ère de l’électrique ? L’idée est séduisante. Le TT avait démocratisé le design émotionnel chez Audi à la fin des années 90. Le Concept C pourrait bien en être la réinterprétation contemporaine, plus radicale, plus digitale, mais toujours avec cette ambition de marquer son époque.

La question sera de savoir si Audi osera en faire une sportive accessible, comme l’était le TT, ou un objet élitiste destiné à marquer son territoire dans le haut de gamme électrique.

