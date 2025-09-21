Xiaomi YU7 GT : le SUV électrique de 1550 ch qui veut ridiculiser Ferrari et Tesla

Xiaomi YU7

Xiaomi n’en finit plus de secouer le monde automobile. Après son arrivée remarquée avec la berline SU7 Ultra, la marque chinoise a été surprise en train de tester au Nürburgring une déclinaison radicale de son SUV YU7. Baptisée GT, cette version embarquerait le même arsenal mécanique que la SU7 Ultra : un système à trois moteurs totalisant 1 138 kW, soit l’équivalent d’environ 1 550 chevaux. De quoi faire trembler la hiérarchie, puisque cela placerait ce mastodonte bien au-dessus du Tesla Model X Plaid et ses 760 kW, jusqu’ici roi des SUV électriques.

Plus fort qu’une Ferrari Purosangue

Si ses lignes musclées rappellent parfois la silhouette du Ferrari Purosangue, la comparaison s’arrête vite. Le V12 atmosphérique de Maranello plafonne à 533 kW, soit moins de la moitié de ce que Xiaomi s’apprête à lâcher sur le marché. Même les ténors hybrides du segment, le Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid (544 kW) et le Lamborghini Urus SE (588 kW), paraissent soudainement bien sages. Xiaomi ne joue pas dans la même catégorie : la firme aligne les chiffres comme une démonstration de force.

Sur la berline SU7 Ultra, ce groupe motopropulseur catapulte déjà la voiture de 0 à 100 km/h en 1,98 s. Avec la masse supérieure du YU7 GT, il faudra probablement tabler sur un chrono « seulement » au-delà des deux secondes, ce qui reste proprement hallucinant pour un SUV familial. Les ingénieurs semblent avoir conservé certains éléments clés de l’Ultra, comme les freins carbone-céramique signés Akebono, ou encore un aileron de toit massif accompagné d’un discret spoiler arrière pour la stabilité.

Xiaomi SU7 Ultra

Un positionnement GT plutôt qu’Ultra

L’appellation « GT » en dit long : contrairement à la berline SU7 Ultra allégée de près de 500 kg, ce YU7 se veut un peu plus conciliant avec ses passagers. Le gain de poids devrait être moins drastique afin de conserver un confort digne d’un SUV grand public. Autrement dit, Xiaomi chercherait à concilier la brutalité d’un hyper-SUV avec une polyvalence plus réaliste, ce qui en ferait un engin potentiellement redoutable à la fois sur circuit et sur route ouverte.

Un futur chasseur de records

Xiaomi ne s’en cache pas : sa stratégie est d’aller titiller les références historiques sur leur terrain de jeu favori. La SU7 Ultra détient déjà un record électrique sur le Nürburgring. Nul doute que le YU7 GT sera mis à contribution pour faire tomber celui des SUV les plus rapides. De Tesla à Porsche en passant par Lamborghini, tous pourraient voir débarquer ce challenger venu de Pékin avec une agressivité technologique inédite.

L’équation est simple : si Xiaomi parvient à maintenir ce niveau de performance en production, le YU7 GT deviendra le SUV le plus puissant et le plus rapide jamais commercialisé. Une démonstration qui confirme l’appétit gargantuesque de la tech chinoise pour grignoter le prestige des constructeurs établis.