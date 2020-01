Les 10 voitures les plus vendues en 2019

Suite à l’arrivée de la nouvelle Clio 5, le classement des voitures les plus vendues en France a été totalement bouleversé !

Peugeot 208 restylée

1 ère : Peugeot 208 I avec 87285 ventes

L’année 2019 est une année de transition pour les Clio et 208. Si la nouvelle Renault Clio est arrivée quelques mois plus tôt, chez Peugeot les livraisons de la 208 II n’ont commencé qu’à l’automne. Ce qui permet à la première génération de 208 de terminer sa carrière en beauté, en première place du classement des ventes !

Série Citroën Origins pour les C1, C3, C3 Aircross, et C4

2e : Citroën C3 avec 80757 ventes

La Citroën C3 progresse encore, et profite de la transition des deux générations de Clio pour s’emparer de la seconde place des ventes. L’année 2020 devrait être plus difficile, mais un restyling devrait lui donner un second souffle pour demeurer dans le top 5 des ventes.

3e : Renault Clio IV avec 80079 ventes

La Clio sortante perd donc deux places au classement, mais termine tout de même l’année sur le podium. Une performance, surtout quand on voit les ventes de la Clio 5 ( voir plus bas )

Motorisation BlueHdi 120 – nouveau Peugeot 3008

4 e : Peugeot 3008 II avec 72940 ventes

Le Peugeot 3008 est le SUV le plus vendu en France, et se positionne en quatrième place des ventes. C’est aussi le véhicule le plus cher du top 5, de quoi assurer de belles marges à Peugeot ! 2020 verra arriver le 3008 hybride rechargeable, et sans doute la version restylée en fin d’année.

Nouvelle Dacia Sandero Urban Stepway

5e : Dacia Sandero avec 69343 ventes

La Dacia Sandero se place en cinquième position, pas mal pour un modèle en fin de vie. Sa remplaçante devrait également se profiler cette année avec des évolutions importantes. A surveiller de près !

6 e : Renault Captur avec 64050 ventes

Renault parvient là aussi à écouler son Captur en quantité malgré sa fin de vie : il s’agit du SUV urbain le plus vendu en France. Il a cédé la place à la seconde génération, qui devrait logiquement rester dans les 10 meilleures ventes en 2020.

Série spéciale : Peugeot 2008 Style

7e : Peugeot 2008 I avec 59218 ventes

Lui aussi en fin de vie, le premier Peugeot 2008 termine sa carrière derrière son éternel rival, le Captur. La deuxième manche devrait donc être très surveillée en 2020 avec leurs remplaçants !

Peugeot 308 2018

8e : Peugeot 308 II avec 56435 ventes

Belle réussite pour Peugeot qui place sa 308 au sommet de la catégorie des compactes, loin devant la Renault Mégane ! Ce modèle aura encore droit à une année pleine avant de voir arriver une remplaçante. De quoi imaginer de belles séries spéciales avec les remises qui vont bien tout au long de 2020 !

nouvelle Renault Clio 2019

9e : Renault Clio V avec 51428 ventes

Arrivée en cours d’année, la Clio 5 se hisse dans le top 10 des ventes sans pour autant se placer dans le top 3. Mais quand on additionne les ventes de ces deux générations, les 208 I et II sont clairement distancées ! La première place de la 208 n’est qu’un trompe l’oeil…

Nouvelle Renault Twingo 2019

10e : Renault Twingo avec 50724 ventes

Jolie performance également pour la Twingo, qui domine de loin la catégorie A. Une catégorie des petites citadines qui pourrait disparaître d’ici quelques années…Restylée en début d’année, la Twingo se vend plus que les Fiat 500 et Peugeot 108 réunies !

Conclusion : Ce classement des meilleures ventes sera totalement revisité courant 2020. Le renouvellement de plusieurs modèles va totalement bouleverser la donne….On peut en tout cas souligner que les modèles en fin de carrière sont loin de rebuter les acheteurs. Est-ce que cela pourrait inciter les constructeurs à prolonger la durée de vie de leurs best-sellers ?