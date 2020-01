Renault Twingo électrique : elle arrive !

Nouvelle Renault Twingo 2019

Restylée en début d’année 2019, la Twingo fait partie des dix voitures les plus vendues en France l’année passée. Et même si elle est en deuxième partie de carrière, elle bénéficiera bientôt d’une variante inédite : une version électrique. Cette information a été confirmée par nos confrères de l’Argus, selon lesquels la production de cette citadine électrique aurait déjà débuté.

Pendant plusieurs années il n’était pas question pour Renault de commercialiser une Twingo électrique : le créneau était réservé à la ZOE. Mais entre temps les ventes de voitures électriques se sont développé, et la concurrence électrique commence à monter. Le groupe Volkswagen ne se gêne pas pour proposer en plus de la e-Up! une Skoda Citigo électrique, ainsi qu’une Seat Mii électrique. Autre argument : le fait que la Smart qui partage ses soubassements avec la Twingo soit désormais exclusivement proposée en électrique. De quoi réduire le développement de cette inédite Twingo Z.E.

La Twingo électrique deviendrait un prix d’appel en zéro émission pour Renault, et pourrai aussi séduire les sociétés d’autopartage. Renault n’a pour l’instant communiqué aucune information, ni sur la puissance de l’engin, ni sur la capacité de batterie ou encore l’autonomie. Il nous faudra certainement attendre le salon de Genève pour en savoir plus, et peut-être découvrir un exemplaire de pré-série de la Twingo électrique.