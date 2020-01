De l’engouement pour le Volvo XC40 Recharge P8 AWD

Volvo XC40 Recharge P8 AWD

Volvo annonce fièrement un réel engouement pour le lancement de son XC40 100% électrique. Les commandes sont en effet ouvertes sur plusieurs marchés pour le Volvo XC40 Recharge P8 AWD. Et avant même l’ouverture officielle des ventes, plusieurs milliers de commandes seraient déjà enregistrées, et plusieurs dizaines de prospects auraient manifesté leur intérêt.

Ce qui peut donner de l’espoir aux dirigeants de Volvo, qui visent 50 % de ventes en full electric pour 2025. Avec 400 km d’autonomie et une puissance de 408 ch, ce XC40 Recharge P8 ne manque pas de ressources. On espère néanmoins qu’une version plus abordable voie le jour dans les prochains mois. En effet les prix sont assez salés pour ce modèle : 59940 euros avec la finition R Design. Avec un tel tarif, il faudra négocier et ne pas trop mettre d’options pour avoir droit au bonus de l’état de 3000 euros ( limité en France aux voitures électriques de moins de 60.000 euros ).

En alternative plus économique, les clients peuvent se tourner vers le XC40 hybride rechargeable T5 Recharge BVA de 262 ch, facturé « seulement » 50400 euros en R Design.

Dans un autre registre, la disparition de la Volvo V40 a poussé la marque à créer une offre d’entrée de gamme pour le XC40. Une nouvelle version T2 de 129 ch associée à la finition Momentum Essentiel est affichée à 29950 euros. Soit un prix plus accessible de près de 4000 euros tout de même qu’une version T3 de 163 ch.

