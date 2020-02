Alpine A110 SportsX : un concept pour aller au ski

2020 – Show-car Alpine A110 SportsX

Voici une déclinaison inédite de l’Alpine A110 qui devrait fortement intéresser les clients de la marque ! Cette version n’est malheureusement pas prévue à la vente, ce n’est qu’un « show car » présenté au festival automobile international des Invalides. L’Alpine A110 SportsX est inspirée des versions rallye de l’A110 avec une carrosserie élargie de 80 mm. Les proportions évoluent aussi dans le sens de la hauteur avec une garde au sol réhaussée de 60 mm. De quoi lui donner un petit aspect…SUV ! Passages de roues et bas de caisse adoptent des protections complémentaires qui lui donnent un sacré look. Et que dire du porte-skis placé au niveau de la lunette arrière ? Mais ce n’est pas tout avec un bouclier avant qui est inédit, et met en scène de larges écopes latérales. La carrosserie blanche contraste avec le capot peint en noir, assorti au pavillon de toit.

Alpine n’a évidemment donné aucune indication sur une future production de ce show-car très sympathique. La marque doit prochainement explorer de nouvelles voies, et notamment avec l’arrivée attendue d’un SUV. On parle en effet d’un SUV électrique signé Alpine depuis plusieurs années, mais son développement aurait été mis en stand by. Aucune date n’est annoncée non plus pour une A110 Cabriolet. Alpine va donc devoir poursuivre son développement, tout en proposant un seul modèle au catalogue !

