La nouvelle Hyundai i30 se dévoile

nouvelle Hyundai i30

Hyundai nous présente ces deux premières images de sa nouvelle i30. Deux représentations de la face avant de sa nouvelle compacte, dont le style ne manque pas de cachet ! On est loin du design un peu fade d’une i30 commercialisée au début des années 2010. Ces images nous montrent une face avant particulièrement travaillée et agressive. il s’agit ici d’une i30 N Line, qui reprend le look sportif de la future i30 N. Le bouclier avant est redessiné avec de larges prises d’air, et une calandre avec un nouveau motif. Les blocs optiques se démarquent eux par leur nouvelle signature lumineuse en V qui sera facilement reconnaissable de jour comme de nuit.

Il s’agit du restyling de mi-carrière pour cette troisième génération de i30 lancée en 2017. Le bouclier arrière est également revu, et de nouvelles jantes alliage 16, 17 et 18″ font leur apparition.

Hyundai annonce également d’autres nouveautés, comme la présence dans sa gamme d’une i30 SW N Line, une première. A bord l’instrumentation passe au numérique avec un affichage de 10,25″.

Contrairement à d’autres constructeurs comme Peugeot, Hyundai a réservé un stand au salon de Genève où cette nouvelle i30 sera présentée aux côtés de sa petite soeur, la nouvelle i20.