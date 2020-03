Dacia Spring Electric Show-car : de série en 2021 !

Dacia Spring Electric Show-car

Dacia devait présenter lors du salon de Genève 2020 sa toute première citadine électrique. Baptisée Spring, il s’agit encore d’un show-car. Le passage à la série devrait donc voir disparaitre les jantes alliage bi-ton, ainsi que les touches de couleur orange, mais aussi la texture des éléments plastique comme ceux des bas de portes. En revanche, la signature lumineuse de ce concept-car sera reprise sur les futures Dacia.

Ce modèle n’est pas vraiment inédit : il s’agit de la Renault K-ZE vendue en Chine et rebadgée Dacia pour le marché européen.

Renault ne pouvait en effet aller cannibaliser ses Twingo Z.E et ZOE, même si ce sera quand même un peu le cas par le biais de Dacia…

Dacia annonce sa Spring Electric comme la voiture électrique la plus abordable d’Europe, avec un prix de vente attendu autour de 15000 euros. A ce tarif, vous pourrez disposer d’une citadine 4 places et 4 portes, et donc de plus de volume au passage que dans les rivales Volkswagen e-Up, Seat Mii Electric ou encore la Twingo Z.E.

Bonus déduit, cela pourrait permettre de s’offrir une voiture électrique neuve pour un prix proche de 10000 euros.

Point important : l’autonomie. La future Dacia Spring Electric ne sera pas dotée d’une batterie de grande capacité et diposera d’une autonomie de 200 km environ en cycle WLTP.

Au niveau du moteur, cette Dacia électrique sera la moins puissante du marché. La Renault K-ZE se contente en effet d’une puissance de 45 ch, et d’une vitesse de pointe de 105 km/h !

En 2021, cette nouveauté arrivera dans les concessions Dacia. La marque prévoit également de proposer sa citadine électrique au public via des systèmes d’autopartage, comme c’est le cas pour les modèles Renault avec 7800 véhicules électriques partagés en Europe.

Dacia présentera la version définitive de sa Spring au Mondial de l’automobile de Paris début octobre 2020.

