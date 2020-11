Renault Kiger, le nouveau SUV

Renault Kiger

L’Inde demeure un marché très porteur pour Renault, qui y présente un tout nouveau show car : le Kiger ! Ce nouveau SUV inédit est annoncé pour renforcer la gamme constituer des Duster, Kwid et Triber. Et ce que vous remarquerez inévitablement, c’est la présence parmi ces modèles de deux SUV rebadgés Dacia dans l’hexagone ! Renault a en effet tendance à badger la même voiture Dacia ou Renault selon les marchés de destination. Nous pouvons dès lors nous demander si ce nouveau venu ne pourrait pas devenir un Dacia Kiger vendu en France et en Europe.

Etudions donc plus attentivement le Kiger. Il s’agit d’un SUV urbain, de moins de 4 mètres de long. Les designers ont réalisé un dessin qui pourrait même laisser croire à un gabarit supérieur ! L’engin ne manque pas de cachet, avec des passages de roues marqués qui mettent en avant des jantes alliage de 19 pouces. Bien entendu le modèle de série devra se contenter de jantes plus petites au dessin plus basique…

L’arrière rappelle celui du dernier Captur avec des feux arrière en C, et ajoute de la sportivité avec une sortie d’échappement centrale. Sera-t-elle conservée sur le modèle de série ?

Les designers français et indiens présentent ici un concept car qui serait très proche du futur modèle de série. Il met aussi en avant une peinture bi-ton, là encore comme sur un Captur. On peut douter qu’elle soit retenue sur un modèle Dacia potentiel…Autres éléments qui devraient devenir plus standard sur la version de production : les barres de toit futuristes, les rétroviseurs effilés, le diffuseur arrière, et les projecteurs avant.

Basé sur la plate-forme CMF-A, ce petit Kiger disposera de moteurs 3 cylindres 1.0 de 75 et 100 ch, en boîte mécanique ou en boîte robotisée.

Dans un premier temps, Renault assemblera son Kiger en Inde uniquement à destination de ce grand marché. Mais un export est prévu, sans nul doute en Amérique Latine; rien n’est encore annoncé pour l’Europe et une éventuelle suite sous blason Dacia…

