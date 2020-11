Premières photos de la nouvelle Honda Civic 2022 !

2022 Honda Civic Prototype

Honda nous dévoile la toute nouvelle Civic, qui en arrive déjà à la onzième génération ! Baptisée Civic 2022, cette nouvelle génération pourrait apparaitre au courant de l’année prochaine. Si ces images sont celles d’un prototype, elles sont très proches du futur modèle de série.

La nouvelle Civic sera commercialisée chez nous en Hatchback, mais aussi en carrosserie Sedan sur d’autres marchés comme les Etats-Unis. Et que les fans de sportives se rassurent : il y aura bien une version sportive Civic Type R !

Esthétiquement, la Civic 11 marque une filiation avec la génération directe au niveau de la face avant, avec des blocs optiques horizontaux et effilés. Le profil est épuré, dans la tendance actuelle avec des flancs qui peuvent évoquer la Mercedes Classe A.

Beaucoup de changements à l’arrière : le design assez atypique de la Civic des deux précédentes générations laisse place à un style beaucoup plus consensuel. Les nouveaux feux permettent d’asseoir la voiture visuellement avec une impression de largeur et de stabilité sur la route.

Si le nouveau style est moins percutant, il devrait plaire à un plus large public.

«Civic a toujours dépassé les attentes, et la toute nouvelle Civic perpétuera cet héritage consistant à établir la norme pour les voitures compactes avec un design centré sur l’humain, une dynamique, un style, des performances de sécurité et un plaisir du conducteur exceptionnels», a déclaré Dave Gardner, vice-président exécutif de Opérations nationales, American Honda Motor Co., Inc.

Honda offre à sa nouvelle Civic une planche de bord surmontée d’un écran tactile de 9″ Full HD, et des compteurs entièrement numériques. Le dessin de la planche de bord est épuré, avec une ligne en nid d’abeille qui intègre les sorties de climatisation.

Le constructeur japonais assure également avoir opté pour une structure de carrosserie nettement plus rigide, avec un niveau de sécurité renforcé baptisée « Honda Advanced Compatibility Engineering ™ ».

Nous devrions certainement en apprendre davantage sur cette compacte japonaise dans les semaines à venir.

