Seulement 129 € par mois pour une Renault Clio ?

Renault Clio Cool Chic

Renault communique actuellement sur un tarif plutôt canon de location à seulement 129 euros par mois pour une Renault Clio 5. Mais est-ce bien possible ? Que nous cache cette promotion ?

Il s’agit d’une offre pour une location longue durée ( LLD ) sur 49 mois. Généralement les prix sont en effet plus abordables pour une durée de 4 ans que pour une durée de 3 ans. Le kilométrage total est de 40.000 km, il faudra donc parcourir seulement 10.000 km par mois.

En plus des loyers de 129 euros, les clients devront acquitter un premier loyer majoré porté à 1700 euros. Une somme relativement raisonnable, on n’aura évidemment pas d’offre sans apport avec un tel loyer…

Autre condition : une offre sous condition de reprise d’un véhicule roulant.

Renault n’offre pas la garantie pendant 4 ans : il faudra ajouter 10 euros par mois pour l’extension de garantie, l’assistance 24/24, l’entretien et les pièces d’usure. Les pneumatiques sont néanmoins exclus.

A 129 euros par mois, après reprise d’un véhicule et paiement d’un loyer de départ de 1700 euros, vous pourrez prendre le volant d’une Clio Life Sce 65 ch. Il s’agit logiquement de l’entrée de gamme essence.

Mais trouverez-vous des Clio disponibles à ce prix-là ? Une visite du Renault Shop nous étonne puisque les Clio les moins chères ne sont pas des Clio 5 mais seulement des Clio 4, en version Generation Tce 75 et dont les tarifs de location débutent à 186 euros par mois !

Avant de signer un contrat de location longue durée, prenez le temps de faire les comptes et de voir le coût total en cas d’acquisition. Il est souvent financièrement plus avantageux d’acheter une voiture éventuellement avec un financement et de pouvoir la revendre quand cela vous semble nécessaire, sans date imposée.