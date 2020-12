Les prix de la nouvelle DS 9 ( made in China )

nouvelle DS 9

La marque DS Automobiles va enfin commercialiser celle qui doit servir de porte étendard de la marque, la grande berline DS 9. Et cette nouveauté nous dévoile aujourd’hui sa gamme et ses prix, avec seulement deux finitions au catalogue : Performance Line + et Rivoli +.

Les prix débutent tout de même à 47700 euros pour une DS 9 Performance Line + Puretech 225 Automatique. Il faut débourser 4000 euros de plus pour accéder à la finition supérieure Rivoli +. Il s’agit de la seule motorisation thermique proposée, puisque DS a fait l’impasse sur le diesel. Ce qu’on peut facilement comprendre étant donné que la DS 9 est produite en Chine, pour un marché qui se décline exclusivement en essence ou en motorisations électriques.

Ceux qui veulent basculer sur une version hybride rechargeable E-Tense 225 verront la note grimper à 54000 euros ou 56900 euros pour la seconde finition.

Une version de 250 ch hybride également avec une autonomie supérieure devrait également compléter la gamme prochainement. Le sommet de la gamme est représenté par la DS 9 E-TENSE 4X4 de 360 ch, la même motorisation que celle de la toute nouvelle Peugeot 508 Sport Engineered.

En finition Performance Line +, la DS 9 se pare d’un intérieur Alcantara® noir, quand la version Rivoli + mise sur le cuir voire le cuir Nappa sur les sièges style confection bracelet, en noir ou rouge rubis. Les équipements de sécurité répondent évidemment présents avec au choix : DS DRIVE ASSIST, la suspension pilotée DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, les phares DS ACTIVE LED VISION, le système HiFi FOCAL Electra®, l’accès et le démarrage mains-libres ADML PROXIMITY, la vision de nuit DS NIGHT VISION, l’alerte de vigilance DS DRIVER ATTENTION MONITORING, l’alerte active de franchissement involontaire de ligne, la reconnaissance étendue des panneaux et le freinage d’urgence automatique.

Le nuancier est assez restreint avec 5 teintes : Blanc Nacré, Bleu Midnight, Cristal Pearl, Gris Artense et Noir Perla Nera.

Reste une grande question : qui va acheter de la DS 9 ? Ce segment est dominé par les premium allemands, et l’absence de carrosserie break n’aidera pas en Europe. Même l’Elysée devrait passer son tour du fait d’une production exclusivement en Chine….

