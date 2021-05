La division sportive BMW Motorsport est à l’honneur de ce nouveau livre de Sylvain Reisser, publié chez l’éditeur automobile E.T.A.I.

Il s’agit du deuxième ouvrage consacré à BMW de cet auteur, qui participe à la fameuse sélection du Car of The Year, en tant que rédacteur en chef adjoint du service automobile au sein du groupe Figaro.

Plus qu’un label, la division M regroupe depuis plusieurs décennies la compétition de BMW et les modèles sportifs destinés au grand public. BMW Motorsport GmbH existe depuis 1972, et a su se forger une très belle réputation qui a donné des idées à de nombreux concurrents.

Livre : BMW Motorsport de Sylvain Reisser

Sylvain Reisser débute par les gènes fondateurs de BMW, avec l’innovation et l’esprit de compétition, avant d’attaquer les débuts de BMW Motorsport.

Dès les débuts, deux modèles désormais mythiques font marquer les débuts de cette aventure : les coupés 3.0 CSL et les 2002 Turbo.

Et le premier modèle 100 % M va arriver à la fin des années 70, il deviendra une légende : la supersportive M1. Ce coupé qui devait être produit chez Lamborghini occupe un chapitre du livre, et le mérite de par sa technicité et sa genèse pour le moins compliquée. Echec commercial, cette M1 est désormais particulièrement recherchée par les collectionneurs.

Le livre aborde ensuite la Formule 1, puis le programme des nouvelles BMW M avec l’arrivée des M535i et M635 CSi. Viennent ensuite les M5, M3, Z3 M, M6, M135i, M2…

Notre avis : L’histoire de BMW Motorsport est très intéressante, et passionnera les amateurs des BMW à bandes tricolores dans ce livre très bien documenté et richement illustré.

Prix public : 45,00 € TTC

192 pages, format : 240X290 mm