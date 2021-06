Peugeot 308 SW 2021 : déjà dévoilée !

Peugeot 308 SW 2021

Cette année Peugeot se concentre sur le renouvellement de sa compacte et ne le fait pas à moitié. Alors que la nouvelle 308 berline n’est pas encore en concessions, la marque nous dévoile déjà les photos de la nouvelle Peugeot 308 SW !

Longue de 4,64 m ( 4,58 m pour le modèle sortant ), cette nouvelle venue affiche des scores aérodynamiques intéressants avec un Cx de 0,277 et un SCx de 0,618 m. Plus racée, plus dynamique que le modèle sortant, la 308 SW 2021 devrait faire des ravages et éventuellement réfléchir les acheteurs de 3008…

La banquette arrière dispose de la modularité 40/20/40, des proportions calquées sur les allemands.

Les concepteurs n’ont pas non plus oublié les commandes de rabattement depuis le coffre. Peugeot annonce une contenance de 608 litres en volume d’eau, et 1634 litres banquette arrière rabattue. C’est donc sensiblement moins que le modèle actuel. Bonne nouvelle également : la possibilité d’avoir un hayon de coffre motorisé avec ouverture mains libres.

Le profil de la toute nouvelle Peugeot 308 SW

La clientèle aura le choix en matières de motorisation. En diesel, les flottes seront encore sans doute intéressées par le seul moteur diesel : le BlueHDI 130 en boîte manuelle ou en boite automatique. Mais ce seront davantage les nouvelles motorisations HYBRID 225 e-EAT8, HYBRID 180 e-EAT8 qui devraient intéresser les acheteurs. Jusqu’à présent la 308 SW n’a jamais été proposée avec de l’hybridation. Peugeot reconduira tout de même des moteurs essence avec les blocs Puretech 110 et 130 ch.

Pour les technologies, on retrouve tout ce qui a déjà été annoncé dans la nouvelle 308, avec PEUGEOT i-Connect® Advanced,Un combiné digital en 3 dimensions, des i-toggles pour la climatisation, et de nombreuses aides à la conduite.

Les prix de la nouvelle Peugeot 308 SW devraient être connus rapidement !

Vue arrière sur la nouvelle 308 SW

Le coffre de la nouvelle 308 SW

La première Peugeot 308 SW rechargeable