Les prix du Volkswagen Tiguan Allspace 2021

Volkswagen Tiguan Allspace

Le Volkswagen Tiguan Allspace 2021, fraîchement restylé, nous dévoile sa gamme et ses tarifs. Quatre versions sont proposées, avec des prix qui débutent à 39995 euros.

En entrée de gamme, le Volkswagen Tiguan Allspace Life comprend de série : jantes alliage 18″, projecteurs LED, régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse, système d’aide au stationnement à l’avant et à l’arrière, système Audio & Infotainment ‘Ready 2 Discover’, hayon à ouverture et fermeture électrique, Digital Cockpit Pro, climatisation automatique 3 zones, assistant de maintien dans la voie ‘Lane Assist’, assistant de changement de voie ‘Side Assist’, Front Assist….

Le niveau d’équipement est donc déjà très complet, et avec 7 places de série.

Ce premier niveau de finition est disponible avec les moteurs TSI 150 BVM6 et DSG7, et 2.0 TDI 150 BVM6 et DSG7.

Tiguan Allspace Life TSI 150 BVM6 : 39995 euros

Tiguan Allspace Life TSI 150 DSG7 : 42015 euros

Tiguan Allspace Life TDI 150 BVM6 : 42885 euros

Tiguan Allspace Life TDI 150 DSG7 : 44905 euros

Pour 1950 euros de plus, la finition Life Business ajoute la camera 360° y compris caméra de recul et ‘Park Assist’, la roue de secours, le système multimédia Discover Pro et l’accès et démarrage sans clé. On retrouve les 4 propositions de moteurs ci-dessus, en 150 ch.

L’arrière du nouveau Tiguan Allspace

Pour 4260 euros de plus que la finition Life, le Tiguan Allspace soigne sa présentation extérieure. Projecteurs LED Plus avec éclairage statique d’intersection, bandeau lumineux LED sur la face avant et jantes en alliage 19’’ Valencia apportent un cachet en plus. L’habitacle se démarque aussi de l’entrée de gamme avec une sellerie en tissu et ArtVelours ‘R-line’, le système Navigation & Infotainment ‘Discover Media, l’ouverture et fermeture du coffre main-libre ‘Easy Open / Easy Close’, sans oublier la roue de secours et l’assistant de conduite ‘Travel Assist’.

Cette finition donne accès au moteur diesel de 200 ch.

Tiguan Allspace Life TSI 150 DSG7 : 46275 euros

Tiguan Allspace Life TDI 150 DSG7 : 49165 euros

Tiguan Allspace Life TDI 200 DSG7 : 53475 euros

La gamme se termine avec le haut de gamme Elegance Exclusive, facturé à 6950 euros de plus que le premier niveau. Ce qui se justifie par un équipement ultra complet : IQ.LIGHT Matrix LED avec régulation dynamique des feux de route ‘Dynamic Light Assist’ et clignotants défilants, jantes alliage 18″ Francfort, sellerie cuir Vienna, sièges avant ventilés avec fonction mémoire, toit ouvrant panoramique et pack hiver.

Tiguan Allspace Elegance Exclusive TSI 150 DSG7 : 48965 euros

Tiguan Allspace Elegance Exclusive TDI 150 DSG7 : 51855 euros

Tiguan Allspace Elegance Exclusive TDI 200 DSG7 : 56165 euros

