Prix Skoda Fabia 2021 : à partir de 16730 €

La nouvelle Skoda Fabia

Le temps où la Skoda Fabia s’affichait comme l’une des citadines les moins chères du marché est révolu. La toute nouvelle Fabia 2021 arrive sur le marché avec un prix de départ de 16730 euros !

Quand on vous dit que le prix des voitures neuves ne cesse d’augmenter…

A ce tarif, pas de bête de course puisqu’il faudra se contenter du petit moteur essence TSI de 65 ch avec boîte manuelle à 5 rapports.

La dotation en revanche n’est pas dépouillée, puisqu’elle comprend de série la climatisation manuelle, le régulateur limiteur de vitesse, l’autoradio Swing avec Bluetooth, Smartlink, 4 haut-parleurs, le dossier de banquette arrière rabattable 2/3 – 1/3, les phares avant à LED, l’allumage automatique des phares…

Cette Fabia de base est donc plus chère que la Renault Clio Life SCe 65, facturée 15900 euros. Mais cette version est dépouillée car elle se dispense de la clim. Et la Clio Zen climatisée est vendue à partir de 17950 euros…

Chez Peugeot, la 208 Like s’affiche à partir de 16200 euros avec la climatisation de série. Sa présentation est un peu moins soignée que celle de la Fabia avec des rétroviseurs et des poignées en noir et non couleur caisse.

Skoda ne barde donc pas sa Fabia, mais la positionne correctement vis à vis des concurrentes les plus redoutables.

Voici le détail de la gamme et des prix :

Gamme de prix de la nouvelle Skoda Fabia

Facturée 1720 euros de plus, la finition Ambition ajoute de nombreux équipements : Kessy Go (démarrage sans clé), jantes alliage 15 » ROTARE, petit pack cuir, radars de stationnement arrière, volant cuir, Accoudoir central avant avec surpiqures, détecteur de pluie, rétro. int. électrochromatique, phares avant antibrouillard, rangement de parapluie dans la portière conducteur ( avec parapluie ! ), et vitres arrière électriques.

L’arrière de la nouvelle Fabia avec une carrosserie bi-ton

La finition Style est accessible à partir du 3ème niveau de puissance, pour 2500 euros de plus que la finition Ambition. L’équipement devient très complet : caméra de recul, climatisation à régulation automatique Climatronic, détecteur d’angles-mort + alerte de sortie de stationnement, digital Cockpit, éclairage d’ambiance (blanc/rouge), phares avant full LED, jantes alliage 16 » PROXIMA avec inserts aéro noirsLumière LED à l’avant de la console centrale, vitres arrière et lunette surteintées, radars de stationnement avant/arrière.

Cette nouvelle Fabia propose une gamme assez logique, qui a le bon goût d’être proposée avec la climatisation dès le premier niveau. Sa cousine Volkswagen Polo demeure moins attractive : 18015 euros pour le premier niveau de finition. La Skoda demeure donc « pas chère », ou presque !