Audi grandsphere concept﻿ : voiture ou navette de luxe ?

Audi grandsphere concept

Le concept car Audi grandsphere, c’est un peu la future A7 Sportback à propulsion entièrement électrique. Celle-ci est plus longue qu’une A8 avec une longueur de 5,35 m ! L’empattement géant de 3,19 m est même supérieur à celui d’une A8 L.

Pour le design, Audi a misé sur des lignes à la beauté intemporelle plutôt que de créer un modèle volontairement futuriste et baroque. Ce concept évoque ainsi davantage une GT 4 portes actuelle. Et avec un accélération de 0 à 100 km/h en à peine 4 secondes, on est tout à fait dans le thème !

Audi fait le pari d’une conduite autonome de niveau 4 : plus besoin de conducteur ! A l’avant, plus d’aménagement pour un conducteur puisque la gransphere se dispense de volant, pédales et instrumentation.

Ce nouvel aménagement redistribue les cartes : puisque le chauffeur n’est plus assis à l’avant, la place du patron est décalée au premier rang. Les deux places avant profitent ainsi d’un maximum d’espace et d’une parfaite visibilité vers l’extérieur. Pour aller vers plus de digitalisation tout en pronant une détox numérique, les écrans ne sont plus placés sur la planche de bord et visibles.

L’aménagement intérieur du concept grandsphere

Mais malgré ses dimensions, ce concept est présenté comme une voiture 2 +2 : il n’y a pas de sièges individuels à l’arrière, mais une banquette, qui pourrait même n’être qu’une option. L’accès est pourtant facilité à bord par des portes inversées, et une absence de montant central.

Voulu comme un salon luxueux, l’habitacle n’est plus celui d’une simple voiture mais d’un espace destiné à faire profiter les passagers d’expériences diverses selon leurs besoins. Communication, détente, travail, ou même « retrait dans une sphère privée »…

Les services de streaming audio et vidéo sont intégrés, de façon à vous proposer par exemple d’assister à des concerts pendant le voyage.

Ce concept autonome va pouvoir aller se stationner et se recharger tout seul, et vous proposera des options de voyage, hôtel et restaurant par exemple.

La marque allemande n’oublie pas la neutralité carbone, objectif annoncé dans un avenir proche.

Il s’agit du deuxième concept de la série « sphere » pour Audi, et de nombreux éléments devraient se retrouver sur de futurs modèles. Que ce soit pour les technologies embarquées, le design…et cet esprit égoïste de voyager seul ou à deux dans une voiture de 5,35 m ?

