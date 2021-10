3 modèles Renault arrêtés en 2022 !

Renault Scénic 2021

La nouvelle a été confirmée cette semaine par nos confrères de l’Argus : trois modèles vont être arrêtés par Renault en 2022. Une surprise relative, au vu des ventes en chute libre de ces modèles mais aussi du plan de restructuration annoncé par Renault.

Et le virage électrique est en marche, puisqu’il s’agit de voitures produites dans l’usine de Douai, qui sera consacrée aux voitures électriques et assemblera la nouvelle Mégane électrique.

Parmi les trois modèles concernés, deux monospaces : les Scénic et Espace. Deux modèles qui ont connu leur heure de gloire et auront été maintes fois copiés… Mais le déclin des monospaces aura eu raison de leur destin. Lancés en 2016, les Renault Scénic et Grand Scénic de dernière génération sont parmi les derniers monospaces compacts commercialisés. Le segment n’est pourtant pas abandonné par tous : BMW vient de dévoiler la seconde génération de sa Série 2 Active Tourer.

La chute des ventes du Scénic est éloquente : il est passé de plus de 60.000 exemplaires produits à Douai en 2017 à seulement 3700 en 2021. Même chose pour le Grand Scénic, avec une production maxi de 49000 unités en 2017, pour descendre à 6400 cette année.

2019 – Nouveau Renault ESPACE Initiale Paris

Renault jette aussi l’éponge pour son Espace, qu’il a tenté de convertir en crossover pour la génération actuelle. Les chiffres sont encore plus réduits, avec moins de 100.000 exemplaires fabriqués depuis son lancement en 2015. ( contre 187.000 Scénic et 160.000 Grand Scénic )

Les grands monospaces ont été décimés ces dernières années par la vague des SUV, encore plus violemment que chez les modèles compacts.

Et enfin troisième modèle à quitter le catalogue Renault en 2022 : la Renault Talisman. Cette remplaçante de la Laguna s’est encore moins vendue que les monospaces Renault, avec moins de 130.000 exemplaires en cumulant les carrosseries berline et break.

Voilà qui va sérieusement réduire le catalogue Renault, qui s’enrichit seulement de la Mégane électrique en compensation.

Renault compte tout de même utilisant encore les noms des Espace et Scénic. Celui de l’Espace sur une version VP du Trafic, et celui du Scénic pour un SUV électrique qui devrait voir le jour en 2023. Pas une très bonne idée pour afficher de nouvelles ambitions…