Ces voitures qui ont disparu en 2021

Si l’année 2021 n’aura pas été celle de la disparition du Covid 19, elle aura été celle de plusieurs modèles vendus chez nous qui s’arrêtent définitivement.

C1-08-830×553.jpg » alt= »Citroën C1 » class= »wp-image-35636″/> Citroën C1

Citroën C1 : La seconde génération de la petite C1 est arrivée sur le marché en 2014. Mais comme de nombreuses marques, Citroën abandonne le segment A, et sa C3 du segment B devient son entrée de gamme. Citroën et Peugeot n’ont pas renouvelé le partenariat avec Toyota pour leur triplette de citadines, et le constructeur japonais a racheté leurs parts dans l’usine située en république tchèque. Car il y aura une suite chez Toyota : l’Aygo X.

Essai Mazda CX-3

Mazda CX-3 : Le SUV urbain lancé par le constructeur japonais en 2015 est arrivé en fin de carrière. Peu diffusé en France notamment du fait de volumes de production limités, le CX-3 est un SUV très recommandable qui nous avait parfaitement convaincus à son lancement. Voilà qui en fait un modèle encore tout à fait intéressant en occasion, et qui peut sans doute encore se trouver sur des fins de stocks en neuf en ce début d’année 2022. Chez Mazda, le SUV d’entrée de gamme devient donc le CX-30.

Peugeot 108

Peugeot 108 : L’explication a sa disparition est identique à celle de la Citroën C1. Chez Peugeot, la 208 devient donc le modèle d’entrée de gamme pour 2022 !

Mercedes-AMG GT Black Series

Mercedes-AMG GT : La production a pris fin en décembre 2021 pour le fer de lance de Mercedes-AMG. En attendant l’arrivée d’une nouvelle génération en coupé, vous pouvez vous tourner vers le nouveau roadster Mercedes-AMG SL. Car il n’y aura pas de second roadster AMG !

Smart EQ Forfour

Smart EQ Forfour : La Smart électrique 4 portes quitte le catalogue, en raison de ventes décevantes. Elle sera remplacée par un SUV urbain et électrique qui devrait arriver en 2023.

Lotus Exige et Elise Final Edition

Lotus Elise, Exige et Evora : le constructeur britannique fait le grand ménage dans sa gamme et supprime des modèles emblématiques ! Les Lotus Elise, Exige et Evora quittent le marché après une carrière longue de 26 ans. De nouveaux modèles Lotus devraient voir le jour…en tout électrique !

Seat Mii électrique » class= »wp-image-78108″/> Seat Mii électrique

Seat Mii : Malgré sa conversion à l’électricité, la Seat Mii disparait du catalogue. Quand on vous dit que le segment A devient désert….même en électrique !

Golf-Sportsvan-2017-6.jpg » alt= »Volkswagen Sportsvan 2017″ class= »wp-image-69005″/> Volkswagen Sportsvan 2017

Volkswagen Sportsvan : les monospaces n’ont plus le vent en poupe, chez Volkswagen on fait donc le ménage avec la suppression du Sportsvan. Que personne ne regrettera !

Rien de tel qu’un monospace Volkswagen comme le Sharan pour la vie à bord

Volkswagen Sharan : le grand monospace de Volkswagen quitte le marché après une carrière plutôt longue. Si cette génération avait été lancée en 2010, le premier était apparu en 1995. Ce qui nous fait plus de 25 ans de carrière !